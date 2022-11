Ingevallen Odoi houdt met Ghana kwalificatiekansen gaaf na 3-2 zege tegen Zuid-Korea

Na een 3-2 nederlaag tegen Portugal op de openingsspeeldag in groep H, heeft Ghana maandag zijn tweede groepswedstrijd op het WK in Qatar wel gewonnen. In het Education Citystadion in Ar Rayyan nam het West-Afrikaanse land met 3-2 de maat van Zuid-Korea. ‘West-Vlaming’ Denis Odoi mocht 20 minuten voor tijd invallen. De verdediger van Club Brugge kreeg zo zijn eerste speelminuten op dit WK. De andere ‘Bruggeling’ Kamal Sowah bleef op de bank.

Bij de rust was het 2-0, dankzij doelpunten van Mohammed Salisu en Kudus Mohammed. Cho Gue-sung bracht de Koreanen langszij, waarna Kudus de partij met zijn tweede van de avond besliste.