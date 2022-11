Ingevallen De Ketelaere mee onderuit tegen Marokko

Nog geen kwalificatie voor de laatste zestien, meer nog: de Rode Duivels zullen tegen Kroatië vol aan de bak moeten om zich überhaupt te plaatsen. Een zeldzaam foutje van Thibaut Courtois op een vrije trap van Sabiri leidde tot de 0-1, in blessuretijd werd het nog 0-2. De Ketelaere viel een kwartier voor tijd in maar kon zijn stempel niet drukken.

Bondscoach Martinez besloot zijn team op drie posities te wisselen ondanks de zege op de openingsspeeldag. Grootste slachtoffer hiervan was onze West-Vlaming Dendoncker, die nochtans een degelijke partij speelde tegen Canada. Hij werd vervangen door Meunier waardoor Castagne een rijtje lager geposteerd werd.

Onana zag zijn goede invalbeurt beloond met een plaats in de basis ten koste van Tielemans. Thorgan Hazard ten slotte verving Carrasco.

VAR helpt Duivels

Na de non-match tegen Canada kon het enkel maar beter en dat was gelukkig ook zo. De Belgen domineerden de eerste helft maar qua kansen viel het andermaal magertjes uit. Batshuayi kreeg de beste mogelijkheid maar doelman Munir, die pas last minute in de ploeg kwam, lag in de weg.

Eden Hazard toonde af en toe weer een flitsende versnelling. Dat doet de hoop dat hij naar een betere vorm groeit doorheen het tornooi alleen maar toenemen. Aan de overkant keek Courtois werkloos toe, in blessuretijd kwam hij met de schrik vrij. Ziyech scoorde op een onterecht toegekende vrije trap maar positiebuitenspel van Saiss stak daar een stokje voor.

De Belgen met de schrik vrij de rust in. Enig minpunt van de eerste helft was de gele kaart van Onana, die alweer aan een goede partij bezig was. Hij is er sowieso niet bij op de slotspeeldag tegen Kroatië

Foutje Courtois

Meer spanning en spektakel in de tweede helft. Zowel onze Rode Duivels als Marokko lieten de voorzichtigheid wat varen en gingen op zoek naar de openingstreffer. Eden Hazard had een mooie actie en dito schot in huis, bij de Marokkanen ging een plaatsbal van Boufal maar heel nipt naast. Op het uur een dubbele wissel bij de Belgen: Onana, beste man op het veld, werd vervangen door Tielemans. Eden Hazard werd afgelost door Mertens, een verrassing van de bondscoach.

Die laatste wissel pakte bijna meteen succesvol uit, een knal van Mertens werd met de nodige moeite door Munir gepareerd. De Duivels kregen net voor rust al een ernstige waarschuwing maar leerden blijkbaar hun lesje niet uit de vrije trap. Een kwartier voor tijd verraste de ingevallen Sabiri met een vrije trap in de korte hoek. Courtois liet zich ringeloren en dit keer geen assistentie van de VAR om de goal af te keuren.

Net na de goal kwamen zowel Trossard als De Ketelaere in de ploeg. Dan toch nog een West-Vlaamse inbreng. De laatste tien minuten kwam ook Lukaku nog tussen de lijnen om nog een gelijkspel uit de brand te slepen. Op een kopbal van Vertonghen na konden de Belgen geen noemenswaardige kansen meer creëren.

In blessuretijd legde Aboukhlal de pijnlijke 0-2 eindstand vast. Geen excuses meer: donderdag moet er gewonnen worden van Kroatië of het tornooi zit er na de groepsfase al op.