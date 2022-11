IN KAART Hier kun je de Rode Duivels tijdens het WK zien schitteren op groot scherm

Een WK Voetbal in de winter, minder sfeervol? Niet als het van tientallen West-Vlaamse organisatoren afhangt. Zo kunnen bijvoorbeeld 2.500 voetbalfans terecht in ACEG Wellingtonrenbaan om (minstens) de eerste drie matchen van onze Rode Duivels in Qatar op groot scherm te bekijken, inclusief afterparty’s en formules met een driegangendiner. Maar ook elders in de provincie zijn er voldoende mogelijkheden om in groep te supporteren voor ons Belgisch elftal (lees verder onder de kaart)

Verschillende formats

In sommige gemeentes worden enkel de wedstrijden van de Rode Duivels uitgezonden, in andere wordt dan weer elke match vertoond. Vaak zijn er ook afterparty's en andere activiteiten aan verbonden. Sommige events kun je gratis bijwonen, voor andere moet je vooraf inschrijven en al dan niet een toegangsprijs betalen. Klik zeker door naar het artikel of neem zelf contact op met de locatie om meer informatie te verkrijgen.