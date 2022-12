IN BEELD West-Vlaamse Lotte viert mee WK-overwinning in Argentinië: “Ideale afsluiter van onze reis”

Lotte Aneca uit Leffinge bij Middelkerke volgde de overwinning van Argentinië op het WK voetbal mee vanuit het winnende land. “De finalematch was erg spannend. Begin december toen ik op reis vertrok naar Argentinië had ik nooit durven dromen dat we zo’n volksfeest zouden meemaken.”

Argentinië is voor de derde keer Wereldkampioen voetbal geworden. De Argentijnse ploeg won met 4-2 met strafschoppen het WK voetbal tegen Frankrijk in Qatar. Lotte Aneca uit Leffinge vertrok begin december op rondreis in het land en kon de afgelopen weken het WK mee volgen met een wel erg enthousiast publiek. “Tijdens de finale ging iedereen compleet door het lint. Het was gewoon bloedstollend, ook als Belg ga je er hier heel in op. De spanning was bij iedereen te voelen. Maar de ontlading is hier nu gigantisch groot.”

Lees verder onder de video



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

“De spelers komen de volgende dagen terug naar Argentinië. Ik zit op dat moment in de hoofdstad Buenos Aires. Dus hopelijk kunnen we dan het nationale team even zien. Dat zou de reis helemaal afmaken”, lacht Lotte.