“Ik ken mijn plaats bij FC Gullegem”

In een voetbalclub draait het niet alleen om de trainers en de spelers. Ook de vele vrijwilligers zijn er broodnodig. Peter Behaeghe is er zo een. Als afgevaardigde van de eerste ploeg draait hij al vijftien jaar mee, is ieder weekend trouw op post, verzorgt zelfs de website van FC Gullegem.

Vrijwilligers die gratis de handen uit de mouwen steken, je vindt ze niet meer op elke hoek van de straat. Vele clubs en verenigingen hebben er een tekort aan. Dat is niet zo bij een goed gestructureerde club als FC Gullegem. Peter Behaeghe is een van de vele medewerkers die wekelijks op post is voor de rood-witten.

“Kort nadat het nieuwe FC Gullegem opnieuw op de sporen stond, heb ik de rood-witte draad opgenomen”, lacht 58-jarige Wevelgemnaar. “In een vroeger leven heb ik als voetballer geen hoge toppen gescheerd, maar bij vierdeprovincialer Aalbeke haalde ik toch de eerste ploeg. Daarna ging ik aan de slag in het mini- en het liefhebbersvoetbal, werd ook jeugdtrainer bij Moorsele en later Gullegem. Bij Gullegem ben ik meerdere jaren afgevaardigde geweest van de beloften en de eerste ploeg. De laatste jaren heb ik me volledig toegelegd op mijn taak als afgevaardigde van de eerste ploeg.”

FC Gullegem is een goed geoliede machine. Heel wat clubs kunnen er wat van leren. “Onze voorzitter Jan Hanssens heeft hier de laatste jaren iets op poten gezet”, weet Peter Behaeghe. “Het stadion werd vorig seizoen nog aardig verfraaid en de vele sponsorpanelen rond het veld bewijzen dat er hier hard gewerkt wordt.”

In de vijftien jaar dat Peter Behaeghe de taak van afgevaardigde van de eerste ploeg ter harte neemt, heeft hij al veel trainers weten komen en gaan. “Met wie ik de beste band had? Moeilijke vraag. Iedere trainer heeft zijn eigen manier van werken. Maar ik heb met geen enkele problemen gehad. Trouwens, ik ken mijn plaats, zal me met het sportieve nooit inlaten. Ik probeer mijn opgelegde taak zo goed mogelijk in te vullen, moei me nooit met zaken waarvoor ik niet verantwoordelijk ben”, besluit Peter Behaeghe. (FV)