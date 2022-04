IF Assebroeke plaatst zich in minivoetbal voor bekerfinale

IF Assebroeke versloeg in eigen huis Mini Sint-Gillis-Waas B met 5-4 en plaatste zich op die manier voor de finale van de Beker van Vlaanderen minivoetbal die op zaterdag 14 mei om 19.30 uur in Dendermonde wordt gespeeld.

Tegenstander in de finale is Harde Labeur Nazareth B uit vierde nationale C, die in die reeks tweede werd. Zij versloegen in de andere halve finale MVC Ronse B, uit vierde nationale A, met 4-5.

Kampioen spelen in 3de nationale en zo ver mogelijk geraken in de Beker van Vlaanderen. Dat was de doelstelling van IF Assebroeke bij het begin van het seizoen. Het eerste lukte niet. De Bruggelingen moesten vorige week de titel laten aan PS Oostkamp. In hun tweede opdracht zijn ze wel geslaagd door in de halve finales van de beker met het kleinste verschil te winnen van de Waaslanders, die tevens in derde nationale uitkwamen.

De wedstrijd begon eerder afwachtend en beide ploegen sloten het eerste kwart af met een 0-0. Zelfde spelbeeld in het tweede kwart maar Assebroeke ging toch rusten met een 1-0 voorsprong, dankzij Giovanni Longueville.

Na rust zorgde hij voor een geruststellende 2-0 en 3-0. Sint-Gillis-Waas kwam weer aanklampen via een schepcorner: 3-1. In het laatste kwart bracht Giovanni met zijn vierde van de avond Assebroeke in de finale. Dat dachten ze bij de thuisploeg. Maar de bezoekers hadden nog een serieuze eindsprint in huis en kwamen zelfs tot op 4-4 via een tweede schepcorner en een penalty. Aaron Simoens zorgde er uiteindelijk voor dat er geen schepcorners moesten beslissen en trapte Assebroeke naar de finale.

(ACR)