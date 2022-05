IF Assebroeke grijpt Beker van Vlaanderen minivoetbal

Voetbal Vlaanderen organiseerde op het terrein van Appels in Dendermonde de finale van de Beker van Vlaanderen minivoetbal. IF Assebroeke, die de week voordien de promotie afdwong naar tweede nationale, won met 8-4 tegen Hard Labeur Nazareth B. “Nazareth was een zeer lastige tegenstander om te bekampen maar wij konden in de tweede helft het verschil maken en zo de beker pakken. Het werd alvast een aangename terugreis met de supporters, met een feestje op de bus en daarna bij aankomst in Brugge”, aldus Steve Matthys.

Assebroeke trok in hun laatste wedstrijd van het seizoen meteen naar voor en na één minuut stond het reeds 1-0, dankzij Laurenz Simoens. Nazareth was allerminst aangeslagen en versierde al vrij snel enkele corners. Na zeven minuten kregen de Oost-Vlamingen een penalty die werd omgezet: 1-1. Assebroeke trok het zich niet aan, maar Kevin Deprest miste wel de nieuwe voorsprong. Het was echter Nazareth dat in de eerste periode met een schepcorner op voorsprong kwam. Na een goede balrecuperatie dito tegenaanval werd het zelfs 1-3. Tijd voor Assebroeke om wat hoger te schakelen en via een schepcorner zorgde Darco Masselus voor de aansluitingstreffer en daarna ook voor de 3-3 bij de rust.

Om dit Nazareth te kunnen verslaan was er bij de Bruggelingen een hoge pressing nodig. Met een tweede schepcorner kwam Assebroeke weer op voorsprong. Aanvoerder Masselus kopte zijn derde binnen. Het mooiste moment van de wedstrijd was echter weggelegd voor Simoens die tussen twee tegenstrevers de weg naar het doel vond en mooi binnen knalde.

In de laatste periode moest Nazareth weliswaar helemaal buigen. Aaron Simoens kon vanop de eigen helft scoren. Twee minuten later kon hij op aangeven van broer Laurenz met de borst de bal in doel leggen. En in diezelfde minuut was Tristan Deblieck goed gevolgd om een voorzet binnen te tikken: 3-8. Nazareth kon nog tegenscoren op penalty maar de wedstrijd was reeds lang gespeeld en zo kon Assebroeke zijn eerste trofee in het minivoetbal binnenrijven. (ACRS)