Huur eens een voetbalstadion: Le Canonnier in Moeskroen moet nieuwe eventhotspot worden

Er ooit al van gedroomd om een volledig voetbalstadion even in te palmen? In Moeskroen kan het. Le Canonnier, de voormalige thuishaven van Royal Excel Mouscron, kan je vanaf nu huren. Van de kleedkamers tot de heilige grasmat, alles is mogelijk. “Dit is het eerste voetbalstadion in Europa dat volledig geprivatiseerd kan worden. Een bedrijfsevent, concert, voetbalstage of wedstrijd… de mogelijkheden zijn eindeloos”, stelt Michiel Vanderheyden van The Arena Group.

31 mei 2022 was een gitzwarte dag voor Royal Excel Moeskroen: de ooit zo roemrijke voetbalclub werd failliet verklaard. Wat er met het stadion Le Canonnier moest gebeuren, bleef lang onduidelijk. Tot ACA Football Partners, dat eigenaar is van SK Deinze, besloot om het Moeskroense opleidingscentrum Futurosport nieuw leven in te blazen.

Op die manier kan de jeugdwerking van SK Deinze voortaan gebruik maken van de faciliteiten van het Henegouwse jeugdcomplex. Daarvoor heeft de Oost-Vlaamse voetbalclub met de stad Moeskroen een huurovereenkomst van drie jaar gesloten. In dat akkoord zit ook vervat dat SK Deinze het stadion vrij kan gebruiken.

Nieuw verdienmodel

Om Le Canonnier en al zijn faciliteiten niet zomaar leeg te laten staan, gaat SK Deinze een partnerschap aan met The Arena Group, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het uitbaten van voetbalstadions voor extrasportieve doeleinden. De groep heeft de exclusieve rechten voor de exploitatie van de Ghelamco Arena in Gent, het Lotto Park van Anderlecht, de Genkse Cegeka Arena, Le Stade du Pays de Charleroi en het Leopold Lippens Park in Knokke.

“De mogelijkheden zijn eindeloos. We zijn er zeker van dat hier memorabele momenten gecreëerd zullen worden” – Michiel Vanderheyden, The Arena Group

De plannen werden in het bijzijn van onder andere Yves Vanderhaeghe en Olivier Deschacht voorgesteld.

“Sportarena’s staan tijdens de week vaak leeg, terwijl ze toch een waardevolle accommodatie hebben”, legt Michiel Vanderheyden van The Arena Group uit. “Bovendien kijken steeds meer voetbalclubs naar nieuwe verdienmodellen. Het verhuren van de eigen infrastructuur levert extra inkomsten op. Met The Arena Group beschikken we over de nodige expertise en begeleiden we hen om een model te vinden dat het potentieel van elk stadion optimaal benut.”

Uitzonderlijke beleving

In het geval van Le Canonnier gaat het om een uniek concept. Voortaan kan je het volledige stadion afhuren, inclusief de grasmat. “Dit concept bestaat nog niet in Europa en dat heeft zo zijn redenen. De grasmat heeft namelijk iets heilig. Het is een plek die enkel weggelegd is voor de beste spelers.”

Daar komt daar nu verandering in, want in Moeskroen zullen bedrijven, organisaties, lokale ploegen en sportverenigingen voortaan een voetbalwedstrijd of zelfs een concert in openlucht – op de grasmat – kunnen organiseren. “De mogelijkheden zijn eindeloos. We zijn er zeker van dat hier memorabele momenten gecreëerd zullen worden.”

© STYN.be

De nieuwe bestemming van het stadion past ook volledig in de visie van SK Deinze en ACA Football Partners om de waarde van sport verder te ontwikkelen.

“Al jaren investeren fors we in onze jeugd en de infrastructuur die we in Moeskroen ter beschikking hebben, komt onze opleiding sowieso ten goede. Het stadion is een leuk extraatje, want welke jonge voetballer droomt er nu niet van om een wedstrijd in een echt voetbalstadion te spelen en in de voetsporen van pakweg Alessio Staelens, Hans Vanaken of Lionel Messi te treden”, stelt Tom Vercauteren, commercieel directeur van SK Deinze.

Meerwaarde voor de stad

Ook het stadsbestuur van Moeskroen is tevreden dat het stadion een nieuwe invulling krijgt. “We hebben alles in het werk gesteld om Le Canonnier niet aan zijn lot over te laten en hoopten dat er in het stadion ooit weer voetbal te zien zou zijn.”

“Met de hulp van SK Deinze en The Arena Group wordt dat nu werkelijkheid. We zullen binnenkort weer ploegen en grote evenementen mogen verwelkomen. De droefheid van de afgelopen twaalf maanden is eindelijk”, besluit burgemeester Brigitte Aubert.

Le Canonnier afhuren kan al vanaf 625 euro. Daarvoor mag je vijf uur lang gebruik maken van het veld, de kleedkamers en de tribune. Alle info op www.huureenstadion.be.

© STYN.be