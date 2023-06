Het gemeentebestuur van Lichtervelde ontving op vrijdag 9 juni de winnaars van het zaalvoetbal. Kampioen van seizoen 2022-2023 is Den Tap. Bekerwinnaar is Pleisterwerken Christof Bossu en de fairplaybeker gaat naar ZVC elektro Buttenaere. Het seizoen startte met 12 ploegen, maar eindigde uiteindelijk met 11 ploegen. Nieuwe ploegen die willen aansluiten, kunnen informatie opvragen via het bestuur: wouter_de_clerck@hotmail.com of luickx.marc@proximus.be. (JW/foto Kurt)