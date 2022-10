Hubert Lebbe (79), erevoorzitter Hoppecup en ex-trainer KFC Poperinge is overleden: “Hij ademde sport”

Poperingenaar en ex-voetballer Hubert Lebbe (79) is overleden op zaterdag 15 oktober. Hij bezweek aan de gevolgen van longkanker. Van de lokale competitie zaalvoetbal Hoppecup was hij tot 2021 voorzitter, daarna erevoorzitter. Jarenlang was Hubert ook actief bij KFC Poperinge, eerst als speler, en later als trainer en scheidsrechter. “Hubert voetbalde tot zijn 66ste. De ex-voetballer was – tot zijn ziekte het hem onmogelijk maakte – nog altijd actief als scheidsrechter actief”, zegt Paul Samyn van KFC Poperinge.

KFC Po

peringe vernam net voor de aftrap van de zaterdagmatch tegen KVK Avelgem het overlijden van Hubert Lebbe (79). Er werd een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis. “KFC zal Hubert missen… KFC biedt de familie van Hubert haar oprechte deelneming aan”, zegt Paul Samyn, van de cel communicatie bij KFC Poperinge. “Hubert Lebbe werd door Studax Poperinge ooit omschreven als ‘meubelstuk’. Dat was toen hij in 2001 de Trofee voor sportverdienste van de stad Poperinge kreeg. Niet alleen bij Studax, ook bij de hele KFC-familie, van klein tot groot, was Hubert Lebbe gekend, bekend en geliefd. De minzame ex-voetballer was – tot zijn ziekte het hem onmogelijk maakte – nog altijd als scheidsrechter actief voor de jeugdploegjes. Hij bleef nog tot en met vorig seizoen, een vurig supporter van het eerste elftal waar hij ooit zelf in schitterde.”

Eerst wielrenner

“Hubert begon zijn sportcarrière als wielrenner. Tot hij tijdens een wedstrijd in het naburige Franse Steenvoorde een bocht miste en in de gracht tuimelde. Zijn ouders vroegen of hij niet beter een veiligere ontspanning zou kiezen. Sportief als hij was, ging Hubert voetballen en uit de eerste vriendenwedstrijdjes in Abele, vanwaar hij afkomstig is, werd Union Abele geboren. Hubert was pas 16, maar speelde al meteen in de eerste ploeg. Zijn talent werd al snel opgemerkt door White Star Ieper waar hij samenspeelde met een andere bekende Poperingse voetballer, Norbert Desmet, alias ‘Norre Smet’. Hubert en Norre speelden 38 jaar samen. Eerst bij WS Ieper, later bij KFC Poperinge en uiteindelijk bij Studax Poperinge.”

“Niet alleen in de zaal, maar tot nog niet eens twee jaar geleden floot hij jeugdmatchen vanaf de U8 tot en met U13.”

Studax

Hubert Lebbe speelde met Ieper negen jaar in 1ste provinciale en Bevordering, de huidige 3de amateurklasse. “En toen leerde hij in Poperinge zijn Jeanintje kennen. Hubert wou dichter van zijn geliefde voetballen en kwam naar KFC Poperinge waarmee hij ook de promotie van 1ste provinciale naar Bevordering afdwong. Hij speelde onafgebroken 171 matchen in het eerste elftal en koos toen voor wat drinkgeld. Hij ging voor Union Komen voetballen, maar Hubert miste KFC en omgekeerd. Ondanks aandringen van de Waalse buren, keerde Hubert na amper één seizoen al naar KFC terug waar hij meteen ook trainer werd van de kadetten en de scholieren. De jongsten werden meteen kampioen, de scholieren eindigden als tweede. Na zijn trainersperiode trad Hubert Lebbe toe tot wat een legendarisch KFC Studax-elftal zou worden. Dat team won onder meer de Beker van België voor veteranen. Hubert zou tot zijn 66ste blijven voetballen”, vertelt Paul. “Niet alleen in de zaal, maar tot nog niet eens twee jaar geleden floot hij jeugdmatchen vanaf de U8 tot en met U13.”

“Lebbetje zoals hij soms nog wordt genoemd, was niet alleen een uitstekend speler. Hij was ook voortrekker van Studax en hielp mee bij tal van activiteiten buiten het voetbal. Kortom sociaal geëngageerd: dat is het minste wat je over Hubert kan zeggen.”

(Lees verder onder de foto.)

Hubert Lebbe op 20 maart 2022 tijdens de viering van 50 jaar ‘gouden generatie’ © Paul Samyn

Hoppecup

Bij de lokale competitie zaalvoetbal Hoppecup was Hubert 28 jaar voorzitter. “Hoppecup werd opgericht in 1971 en sinds 1983 was Hubert actief binnen de club. Op 11 september 1995 werd Hubert uiteindelijk voorzitter. Op 22 oktober 2021 nam ik het voorzitterschap van Hubert over”, zegt Ludo Liefooghe van de Hoppecup. “Toen hij wist dat het niet goed ging met zijn gezondheid besloot hij om het voorzitterschap door te geven. Daarna bleef hij ook betrokken bij de club, zolang het haalbaar was. Zijn afscheid en het 50-jarig bestaan van de Hoppecup werd samen gevierd. Ongeveer 30 jaar was hij ook scheidsrechter. Hij is echt scheidsrechter gebleven tot het niet meer lukte. Zijn laatste wedstrijd moet ongeveer anderhalf jaar geleden geweest zijn. Tijdens de pauze vroeg hij of iemand het van hem kon overnemen”, vertelt Ludo.

“Hubert was een goede collega en door de jaren heen is hij een goede vriend geworden. Jarenlang gesport en dan overlijden aan de gevolgen van longkanker… Hubert ademde sport. Zijn familie en sport waren zijn leven.”