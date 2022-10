Hoefkens ziet Club Brugge stappen zetten: “Het geloof in de tweede ronde is er”

Carl Hoefkens keek maandag vol goede moed vooruit naar de thuiswedstrijd van Club Brugge tegen Atlético Madrid op de derde speeldag van de groepsfase van de Champions League. Na de 6/6 tegen Leverkusen (1-0) en Porto (0-4) is er veel vertrouwen bij blauw-zwart voor het duel van dinsdag. “Het geloof in de kwalificatie voor de tweede ronde is er”, liet Hoefkens optekenen.

“Als club zetten we stappen”, zei de T1 van de Bruggelingen. “Het geloof in de volgende ronde van de Champions League is er absoluut. Dat was er de voorbije jaren niet altijd. Natuurlijk spelen we tegen de absolute top. Maar als we een goede dag hebben, maakt het niet uit wat de andere ploeg daar tegenover stelt.”

“Atlético Madrid is een heel gevaarlijke ploeg”, ging Hoefkens verder. “Ze hebben enorm veel kwaliteiten. Voor ons als club is dit een volgende test. We zetten stappen in het benaderen van zo’n wedstrijden. Tegen Leverkusen thuis deden we het goed. In Porto was het weer helemaal anders. Daar, in een vijandig stadion, het balbezit opeisen, was gigantisch. Nu komt er weer een nieuwe uitdaging aan.”

Hoefkens stak zijn bewondering voor Atlético Madrid-coach Diego Simeone niet weg. “Hij is een van de beste trainers van de laatste jaren. Dan heb ik het niet over zijn speelstijl, maar over de manier waarop hij een club laat evolueren. Die hele club nam zijn stijl over, ook de jeugdploegen. Daar heb ik heel veel respect voor.”

Ook Ferran Jutgla schoof aan voor de persbabbel. Voor de spits wacht dinsdag een ontmoeting met enkele landgenoten. “Of het speciaal is om te spelen tegen een Spaanse club? Niet echt”, bleef hij op de vlakte. “Ik wil met Club Brugge overwinteren. Dat is het belangrijkste. Deze club heeft me van in het begin goed ontvangen. Ze doen alles om mij hier op mijn gemak te stellen. Er zijn veel verschillen met Barcelona, waar ik vandaan kom. Maar mijn aanpassing is goed verlopen. Ook de staf helpt daar bij. Zo komen goede prestaties automatisch. De 0-4 zege in Porto heeft de hele groep een boost bezorgd. Ook voor mij persoonlijk, met een goal en een goede match, gaf het vertrouwen. Het was een fantastisch resultaat en we moeten die lijn doortrekken.”