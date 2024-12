Het Waalse avontuur zit erop voor Pascal Verriest

Pascal Verriest, die gedurende 15 seizoenen als T1 aan de slag was bij SCT Menen, heeft onlangs gebroken met het Waalse CS Pays Vert-Ostiches-Ath. “In de kranten verscheen dat ik mijn C4 had gekregen”, zet de 59-jarige Wevelgemnaar de puntjes op de i.

“Het strookt niet helemaal met de waarheid. Het klopt dat de resultaten tegenvielen. Omdat ik vanuit het bestuur veel respect had opgebouwd, stelde men voor om samen te werken met Jimmy Hempte. Ik heb niks tegen Jimmy Hempte, maar twee hanen op een erf was niet goed. Uiteindelijk heb ik dan maar besloten om er zelf een punt achter te zetten. Met enige spijt, weliswaar. Tenslotte had ik, en ondanks de verre verplaatsingen, mij altijd goed geamuseerd bij CS Pays Vert-Ostiches-Ath. Ik kreeg er ook veel lof en waardering voor mijn aanpak.”

“Vorig seizoen, toen in derde afdeling, overtroffen we de stoutste verwachtingen en pakten een eindrondeticket die uiteindelijk goed was voor een promotie naar tweede. Maar zonder enige noemenswaardige versterking werden we te licht bevonden in tweede afdeling. Jammer dat het op die manier moest eindigen. Anderzijds, ik zal de verre verplaatsingen niet missen. Soms vertrok ik om 9 uur in de voormiddag en kwam pas tegen middernacht weer thuis.”

Lang zal Pascal Verriest allicht niet met zijn vingers moeten ronddraaien. Rond deze tijd sneuvelen er wel meer trainers op het veld van eer. “Ik ben beschikbaar”, zegt de ex-trainer van Sporting Menen. “Maar zelf ergens gaan bedelen om iemand zijn plaats in te nemen, is niet mijn stijl. Enkele ploegen toonden intussen al interesse, maar we raakten het niet eens.”

Menen

“Destijds heb ik bij Menen een schitterende tijd beleefd, zette er gedurende 15 seizoenen de sportieve lijnen uit. Jammer dat Sporting op een gegeven moment koos om een nieuwe doorstart te maken in vierde provinciale. Daarna stapte ik over naar Anzegem. Maar daar kwam ik van de regen in de drup terecht. Halfweg het seizoen werd de ploeg opgedoekt.”

“Ondertussen had ik al enkele lucratieve aanbiedingen laten liggen. Een ploeg in de steek laten om tijdens het seizoen ergens anders aan de slag te gaan, is nooit mijn stijl geweest. Hopelijk zijn ze mij in West-Vlaanderen nog niet vergeten. Tenslotte ben ik nog lang niet uitgekeken op het leuke voetbalspelletje en wil ik best nog enkele jaren doorgaan”, besluit Pascal Verriest.

(AVW)