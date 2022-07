Het ideale elftal volgens oud-voorzitter Joseph Allijns

Volgende week gaat de Pro League van start. KV Kortrijk opent thuis tegen OH Leuven en begint zo aan zijn vijftiende seizoen op rij in eerste klasse sinds de promotie in 2008. In die vijftien jaar passeerde er heel veel talent in het Guldensporenstadion, maar wie waren nu de beste elf in vijftien jaar Kortrijk in eerste klasse? We vroegen het aan Joseph Allijns, ex-voorzitter van 2001 tot 2020, die die jaren vanop de eerste rij beleefde.

Doelman

Tussen de palen kiest Allijns voor Glenn Verbauwhede. De sympathieke West-Vlaming is gekend door zijn fratsen, dat weet ook zijn ex-voorzitter: “Glenn had misschien het meeste talent in deze ploeg, maar hij heeft ook het meeste talent weggegooid. Zijn fratsen hebben ons dikwijls punten gekost. Maar Glenn is een goeie gast, ik kan hem niets kwalijk nemen. Hij zou veel verder geraakt zijn met zonder zijn gedrag, maar Glenn is Glenn.” (lacht)

In het hart van de defensie staat het duo Kouyaté-Gershon, twee jongens die later ook op een wat hoger niveau, zowel in binnen- als buitenland, toonden wat ze kunnen.

“Cheikhou werd op jonge leeftijd uitgeleend aan ons door Anderlecht, maar toen kon je al zien dat hij het talent en lichaam had om heel ver te geraken. Kouyaté speelt ondertussen al bijna tien jaar in de Premier League en heeft daar bewezen dat hij ook op het hoogste niveau zijn mannetje kan staan. Rami is dan weer een echte gentleman. Hij heeft veel tegenslagen gekend door blessures, maar is echt een heel goeie verdediger die niet veel foutjes maakt”, aldus Allijns.

Op de linksachter vinden we de enige speler in dit elftal uit de huidige selectie van de Veekaa. Kapitein D’Haene kon moeilijk ontbreken, weet Allijns: “Kristof zijn linkervoet is formidabel. Geef hem een spits die goed kan koppen en hij geeft elk seizoen heel veel assists.” Op de rechtsback houdt de ex-voorzitter een plaatsje vrij voor Brecht Capon, die nu aan de kust voetbalt.

“Brecht is een enorm sympathieke kerel, een dankbare jongen. Toen hij naar Oostende trok bedankte hij me persoonlijk voor de jaren bij Kortrijk. Maar naast zijn persoonlijkheid is hij ook gewoon een hele goeie voetballer. Kristof en Brecht zijn een beetje hetzelfde type. Twee West-Vlamingen met echte clubliefde die zich altijd 100% zullen inzetten.”

Op het middenveld moet Allijns niet lang twijfelen voor zijn twee namen.

“Op de zes kies je gegarandeerd voor Nebosja Pavlovic. Nebosja is echt de minzaamheid zelf. Hij heeft zo lang voor ons gespeeld. Hij houdt het spel zo simpel en is de koning van de recuperaties, wat hem enorm betrouwbaar maakt. Een type zoals hem zouden ze bij Kortrijk dit seizoen zeker ook kunnen gebruiken.” Een rijtje hoger, als meer aanvallendere middenvelder, komt Sven Kums.

“Er is enorm veel keuze op deze positie, maar ik kies toch voor Kums als dirigent in het offensieve compartiment. Hij heeft bij ons bewezen dat hij thuishoort in de top van eerste klasse”, weet Allijns.

In steun van de twee spitsen plaatst Allijns twee snelle flankmiddenvelders. Op rechts komt Adam Marusic, de Bosniër van Lazio Roma: “Pure klasse! Adam is snel en heeft enorm goeie voetjes. Dat koppelde hij dan nog eens met scorend vermogen. Zo’n type zie je niet veel. Als je dan ziet dat zo’n jongen basisspeler wordt bij een Europese subtopper als Lazio Roma, dan kan je alleen maar blij zijn dat hij zich bij ons, en later bij Oostende, in de kijker kon spelen.”

Links heb je Steeven Joseph-Monrose, die later via een Limburgse tussenstop bij Genk de stap naar Frankrijk maakte. “Net als Marusic had Steeven een goeie techniek en was hij ook snel. Ook op jonge leeftijd was hij enorm goed”, aldus Allijns. Zo kwam Monrose uit voor de nationale jeugdelftallen van Frankrijk, met onder andere een Alexandre Lacazette en Raphaël Varane.

In de spits kiest de ex-voorzitter voor een publiekslieveling en een 43-voudig Rode Duivel. Ivan Santini was de chouchou van het Kortrijkse publiek en deed vaak de harten smelten met zijn doelpunten, vooral zijn hattrick tegen Club Brugge zit in het achterhoofd van vele fans.

Iets langer geleden, toen Kortrijk nog maar net terug in eerste zat, was er ook ene Christian Benteke. “Christian en Ivan zijn twee grote, kopbalsterke, spitsen die ook aan de bal heel technisch zijn. Twee goeie pivots eigenlijk. Ook al zijn ze misschien niet 100% complementair, je moet hen kiezen als je een ploeg maakt met de beste spelers die hier passeerden.”

Een goed geheel heeft natuurlijk ook een prima dirigent nodig, dat weet Joseph Allijns ook: “Zonder twijfel was Hein Vanhaezebrouck de beste coach bij ons in die periode, samen met Yves Vanderhaeghe als T2. Dat was een perfect duo. Ze hebben heel lang samengewerkt en vulden elkaar prima aan.”

“Het zal een moeilijk jaar worden, vanwege de drie zakkers. Er moet gevochten worden voor elk punt. Het uitvallen van Abdelkahar Kadri is een serieuze aderlating, dus er moet gegarandeerd versterking komen in het middenveld. Er moet een zeker basiselftal komen waarop je verder kunt bouwen. Dan kan je het seizoen goed aanvatten”, besluit Joseph Allijns. (JV)