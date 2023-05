Heleen Jaques gaat volgend seizoen aan de slag als hoofdtrainer bij Club YLA

Heleen Jaques gaat vanaf volgend seizoen aan de slag als hoofdcoach van Club YLA, het vrouwenteam van Club Brugge. Dat heeft blauw-zwart vrijdag gemeld.

De 35-jarige Jaques is momenteel jeugdcoördinatrice bij de Belgische voetbalbond (KBVB) en assistent-coach van de Red Flames U19. Als speelster verdedigde ze tussen 2013 en 2015 de kleuren van Club en ze was ook actief bij onder meer RSC Anderlecht, AA Gent en in het buitenland bij Herforder, Turbine Potsdam, Fiorentina en Sassuolo. Met de Red Flames behaalde de voormalige verdedigster in totaal 97 caps. Eind 2020 zwaaide ze af bij de nationale voetbalvrouwen.

Jaques volgt Dennis Moerman, die zoals eerder bekendgemaakt als T2 naar de vrouwenploeg van RSC Anderlecht trekt, op als hoofdcoach van Club YLA. David Antunes Pereira komt over van KRC Genk Ladies en wordt Jaques’ assistent.