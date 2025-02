Hans Mulier denkt vooruit bij KSV Oostkamp: “Wij stomen jeugd klaar voor eerste ploeg”

Een klasseflits van het duo Lukas Maus en Jules Vanhaecke besliste de nationale derby tussen KSV Oostkamp en leider SK Roeselare, die de eerste seizoensnederlaag opliep.

Wij spraken af met TVJO Hans Mulier en legden hem de fraaie resultaten voor. KSV Oostkamp B won met 0-4 bij KVC JEI en ook de jeugdploegen oogstten prima resultaten. “Toen Paul Devliegere voorzitter werd, loodste hij me binnen als trainer van het eerste elftal. Onze wegen scheidden nadat ik een aanbod uit de nationale reeksen kreeg. De vriendschap bleef intact en jaren later keerde ik terug als sportief verantwoordelijke. Na verloop van tijd concentreerde ik me opnieuw op mijn eerste liefde, de jeugdopleiding. De laatste stap voor onze jongeren is de postformatie. We beschikken over een kern van pakweg 30 gemotiveerde spelers die afwisselend aantreden bij de beloften en in provinciale. In vierde provinciale zetten ze veel vlugger de nodige stappen dan in interprovinciale jeugdreeksen. Bekijk ons geheel in provinciale: ettelijke spelers zijn amper 16 jaar. Enkelen onder hem zullen binnen pakweg twee of drie jaar de stap naar nationale kunnen zetten. Wel kampen we met een schrijnend plaatsgebrek. Ons kunstgrasveld biedt ons veel mogelijkheden, maar zit vaak overvol. Het tweede terrein ligt er barslecht bij. Geef ons een tweede synthetisch akker en we zullen veel comfortabeler kunnen werken. Hoe dan ook, we stomen jongeren gretig klaar voor onze eerste ploeg, al moeten we natuurlijk ook versterking van buitenaf binnenhalen.”

Transfers

Dit is de toestand tot op heden inzake transfers: Colin Dumoulin (KM Torhout) en Andrew Vanderbiest (Westhoek) komen erbij. Laurenz Simoens en Thijs Benoot (beiden Jong Male), Jari Timmerman en Phil Canoot (beiden Maldegem), Jules Vanhaecke en Broes Willem (beiden Diksmuide-Oostende), Rien Plasschaert (Varsenare) vertrekken. (JPV)

Zaterdag 22 februari om 20.30 uur: KVC Westerlo B – KSV Oostkamp A.