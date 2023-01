Halve finale beker geeft seizoen Essevee toch beetje kleur

Essevee staat in de halve finale van de Beker van België. STVV viel al na één minuutje met tien man en kon nooit een vuist maken. Publiekslieveling Ruud Vormer pikte zijn eerste goaltje mee en was opnieuw de aanjager. Fadera maakte het eerste doelpunt. In de strijd tegen de degradatie is dit opnieuw een opsteker en die halve finale geeft toch nog wat kleur aan het grijze seizoen van Zulte Waregem.

“Nee, we zien dit niet als een losse wedstrijd zonder inzet. Eens je in de kwartfinale staat, wil je ook naar de halve finale.” Nicolas Rommens was voor de match tegen STVV duidelijk, Essevee wil doorstoten. Mbaye Leye koos voor drie andere namen. Rommens en Sormo zaten op de bank. De pas overgekomen Brüls keek toe in de tribune. Door een clausule in zijn contract mag hij niet spelen tegen zijn ex-werkgever STVV. Ramirez, Lopez en Thiam kwamen daardoor aan de aftrap. Ruud Vormer mocht verder wedstrijdritme opdoen.

We waren pas begonnen aan de partij en de Kanaries moesten het al met tien doen. Doelman Schmidt trok aan de noodrem toen Ramirez was doorgebroken. Boucaut twijfelde niet: rood. Dumont, die zijn eerste basisplaats kreeg, moest plaats ruimen voor keeper Coppens. De daaropvolgende vrije trap van Vormer leverde geen goal op.

Penalty gemist

Essevee eiste het leer op, STVV zakte in. De Limburgers holden achter de bal aan. Na een leuke combinatie belandde de bal na een trap van Vormer tegen een hand van een Kanarie. Boucaut wees naar de stip. Gano liet na om die elfmeter om te zetten, Coppens pakte. Fadera mikte de herneming over.

Hashioka kon dan net niet Bruno vinden en ook Miroshi zijn voorzet was niet goed genoeg voor Gano. Net voorbij het halfuur werd Gano weer vrijgespeeld door Vormer, maar de spits trapte onbegrijpelijk van dichtbij naast. STVV had tactisch bijgestuurd en kreeg ook een prima kans. Bruno zag Bossut goed ingrijpen. Een paar minuten voor rust kon Essevee dan toch zijn numerieke overwicht uitbuiten. Gano maakte zijn missertjes goed door gepast mee te geven aan Fadera, hij mikte in de verste hoek: 1-0.

Nog opvallend: we kregen twaalf minuten extra tijd omdat een lijnrechter zich blesseerde, vierde ref Smet moest dan langs de zijlijn gaan plaatsnemen.

Vormer opent rekening

De thuisploeg ging verder op zijn elan. Fadera dook op in de zone van de waarheid, Gano zag zijn poging afgeblokt worden. We zagen hetzelfde spelbeeld. Essevee had het merendeel van het balbezit, STVV bleef maar lopen.

Op het uur dribbelde Fadera doelman Coppens, die foutief ingreep. Voor de tweede keer ging de bal op de stip. De Elindus Arena riep om de nieuwe chouchou Ruud Vormer. Gano gaf het leer aan de Nederlander en die opende zijn rekening voor Essevee: 2-0 en eigenlijk was de match al gespeeld.

Dat dacht ook Mbaye Leye, hij haalde smaakmakers Vormer en Fadera naar de kant. Die eerst kreeg zelfs een applausvervanging. De coach zit met zijn gedachten alweer in de competitie, waar Essevee voor een zware kalender staat. Invaller Offor zag een kopbal nog gekeerd worden door Coppens.

Zulte Waregem maakt zich intussen op voor verplaatsingen naar Racing Genk, zondag, en Anderlecht, volgende week woensdag. De laatste twee prestaties kunnen alleen maar vertrouwen geven.