Halve eeuw minivoetbalcoördinatie: Gilbert Rommelaere en Charles Vannecke worden sportief ambassadeur

De Koksijdse minivoetbalcoördinatie werd 50 jaar geleden opgericht vanuit jeugdclub ’t Mollebard door Jan Van Cauwenberge en Gilbert Rommelaere. Genoeg redenen om de vereniging officieel in de bloemetjes te zetten vond het gemeentebestuur. Voor huidig voorzitter Gilbert Rommelaere (77) en secretaris Charles Vannecke (87) had burgemeester Marc Vanden Bussche echter nog een verrassing van formaat in petto: ze kregen allebei de eretitel ‘Sportief ambassadeur van Koksijde’.

“De grondleggers konden bij de oprichting van het minivoetbalgebeuren hun grote impact op de lokale sportgeschiedenis niet voorzien”, bedenkt de burgemeester, die nog persoonlijk in de club heeft meegespeeld.

“De minivoetbalcoördinatie kende een hoogtepunt in het jaar 2000. Wekelijks kwamen toen 21 ploegen aan de aftrap. Ze moesten dat jaar zelfs ploegen weigeren omdat er te weinig uren beschikbaar waren in de sporthal. Plaatselijke vedetten komen en gingen, liters zweet regenden neer op de sportvloer. Duizenden derde times – eigenlijk moet ik zeggen vijfde times – werden gevierd in de plaatselijke cafés door zowel winnaars als verliezers. Een hele carrousel van gezonde beweging en nog gezondere toogpraat. De geest van kameraadschap, plezier en sportiviteit is er altijd geweest en dat is meteen ook de grote sterkte!”

Antistressmethode

“Zoals ik 20 jaar geleden al aanhaalde in mijn voorwoord naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van de vereniging is minivoetbal ‘de beste antistressmethode’. Na een drukke dagtaak worden tijdens het sporten en na een verkwikkende douche de meeste zorgen weggeveegd. Er hebben zelfs BV’s meegespeeld in de minivoetbalcoördinatie: S.O.S. Piet Huysentruyt speelde nog in de ploeg van de Hotelschool. Op dit moment is het aantal ploegen teruggevallen tot negen. Vooral omdat het sportaanbod in Koksijde sterk gegroeid is. Ik denk aan de bouw van de tennishal, het golfterrein, padel, de hockeyaccommodatie… Er ligt echter een solide basis bij de minivoetbalcoördinatie. Niet alleen bij de oprichters van het eerste uur. Later werden Charles Vannecke, Freddy Vandewoude en Willy Degraeuwe actieve medewerkers van de organisatie en heel belangrijke schakels. Charles nam in het 24ste jaar het secretariaatswerk voor zijn rekening. Hij was toen al coach van de ploeg Edison die kampioen speelde in 1982. Voor hun jarenlange engagement benoemen we twee speciale mensen tot sportief ambassadeur: Charles Vannecke en Gilbert Rommelaere! Jullie maakten van mini-voetbal een maxi-sportvereniging!”

Scheidsrechters

Voorzitter Rommelaere blikt terug op 50 jaar minivoetbalgeschiedenis: “Het waren 50 jaren met hoogtes en laagtes. In de beginjaren kenden we soms letterlijke en figuurlijke veldslagen, werden wedstrijden geleid door scheidsrechters met een te hoog promillegehalte… De fratsen uit de beginperiode zijn gelukkig achterwege gebleven. Enkel het tekort aan scheidsrechters was een heikel punt dat door een tip van de burgemeester werd opgelost: geef ze een vergoeding. Spijtig dat er vandaag nog weinig jongeren gevonden worden die zich willen inzetten als ploegafgevaardigde. Ik wil ook even stilstaan bij de tientallen spelers die ons in die 50 jaar op jeugdige leeftijd zijn ontvallen. Wat de toekomst betreft: Charles en ik zoeken opvolgers! Jonge mensen met nieuwe ideeën die kunnen zorgen voor een nieuw elan en de toekomst van het minivoetbal kunnen verzekeren.”