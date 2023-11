Halim Zouber niet langer coach van KVKO B, Brend Vantournhout vervanger: “Doorstroming naar het A-team”

Het bestuur van KV Koksijde-Oostduinkerke maakte op het einde van vorig seizoen bekend dat de club vanaf het seizoen 2023-2024 een B-elftal tussen de lijnen zou brengen. Voor Marc Dawyndt, coach van het A-team, stond het als een paal boven water dat zijn trouwe assistent Halim Zouber dit nieuwe team onder zijn hoede zou nemen. Twee weken geleden werd hij echter al doorgestuurd en vervangen door Brend Vantournhout (44).

“Het is altijd jammer als een trainer ontslagen wordt”, opent Marc Dawyndt. “We moeten echter binnen KVKO naar de toekomst kijken. Er was geen optimale samenwerking tussen het B-team en de beloften en dat was nefast voor iedereen. Door allerlei misverstanden in selecties hadden we al een paar keer een wedstrijd moeten uitstellen. De frustraties bij zowel spelers, bestuursleden als trainers liepen hierdoor soms hoog op. Het bestuur zag geen verbetering in de samenwerking tussen de verschillende ploegen en heeft ingegrepen.”

Extra-sportief

“Op sportief vlak was de aanstelling van Halim Zouber een schot in de roos”, gaat Dawyndt verder. Hij is een heel gedreven trainer die niet op een inspanning kijkt. De samenwerking is jammer genoeg omwille van extra-sportieve redenen stopgezet. Hij zag de B-ploeg te veel als zijn ploeg en niet als een opleidingsteam voor jonge talentvolle spelers. We hebben de ploeg misschien ook wat te veel aan z’n lot overgelaten. Ikzelf en het bestuur moeten ook in de spiegel kijken. We moeten streven naar een optimale samenwerking tussen de A-ploeg, het B-team en de beloften en de banden tussen de ploegen dringend versterken.”

Met Brend Vantournhout heeft KVKO gekozen voor iemand die ervaring heeft in het coachen van B-ploegen. Hij was in deze functie eerder al aan de slag bij Daring Ruddervoorde en VV Koekelare. “Ik ken Brend al langer en toen ik hoorde dat het clubbestuur de samenwerking met Halim Zouber wou verbreken, heb ik hem aangeprezen. We verwachten dat Brend de doorstroming van de beloften naar het B-team stimuleert. Het is ook de bedoeling dat hij de betere spelers klaarstoomt voor de overgang naar de A-ploeg. Hij is de geknipte man om zijn spelers voor te bereiden op een stap hogerop”, aldus Marc Dawyndt.

“Het bestuur wil op termijn een ploeg bouwen rond spelers uit de eigen jeugdopleiding”

Brend Vantournhout weigert uitspraken te doen over de aanpak van zijn voorganger. “Het is niet aan mij om het werk van Halim te beoordelen. Ik weet wat van mij verwacht wordt en dat is het belangrijkste. Het bestuur wil op termijn een ploeg bouwen rond spelers uit de eigen jeugdopleiding. Ik kan me helemaal vinden in deze visie en zal met volle overtuiging mijn steentje bijdragen aan het project. De communicatie tussen de verschillende coaches is hierbij heel belangrijk. We zijn geen drie afzonderlijke trainers van onze eigen ploeg, maar we vormen één team met dezelfde visie.” De nieuwe coach van KVKO B weet als geen ander dat jonge spelers coachen geen gemakkelijke opdracht is. “Een trainer is meer dan de man die tijdens het weekend langs de zijlijn instructies geeft en tijdens de week de trainingen in goede banen leidt. Het is met de jeugd van tegenwoordig anders werken dan pakweg 25 jaar geleden. Je moet soms slaan en heel vaak zalven. Trainingen moeten leuk en heel gevarieerd zijn.”

Leuke hobby

“Ik geef graag toe dat plezier maken erbij hoort, maar er moet in de eerste plaats serieus gewerkt worden. Voor heel wat jonge gasten is voetbal geen passie meer, maar een leuke sportieve hobby. Daar moet je als coach rekening mee houden en dat is anno 2024 een serieuze uitdaging”, aldus Vantournhout.

De algemene afgelasting van vorige weekend komt de nieuwe coach eigenlijk heel goed uit. “Ik moet in de komende weken mijn spelers vooral goed leren kennen. Hun mogelijkheden en werkpunten moeten duidelijk worden. Mijn spelers zullen vrij snel ontdekken dat ik engagement en een goede organisatie heel belangrijk vind. Resultaten zijn niet prioritair, maar regelmatig winnen is leuk meegenomen. Het allerbelangrijkste blijft de doorstroming van mijn spelers naar het A-team. Ik heb ondertussen al gemerkt dat enkele jongens binnenkort klaar zullen zijn voor deze grote stap”, besluit Brend Vantournhout. (PDC)