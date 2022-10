Guldensporenstadion kleurt blauw-geel: KV Kortrijk nodigt 200 Oekraïense vluchtelingen uit

Deze namiddag zal het Guldensporenstadion tijdens KV Kortrijk – Westerlo voor een groot deel geel-blauw kleuren, en dat niet enkel in het uitvak. KV Kortrijk en hun Oekraïense rechtsachter Oleksii Sych nodigen zo’n tweehonderd Oekraïense vluchtelingen en hun buddy’s uit voor de wedstrijd om 16u.

Sinds deze zomer speelt de Oekraïense rechtsachter Oleksii Sych bij de Veekaa. Hij doorliep de nationale jeugdelftallen en treedt komende zomer met de Oekraïense beloften aan op het EK U21. Het is dus niet zomaar dat KVK de Oekraïense vluchtelingen uitnodigt. Via een filmpje nodigt de rechtsachter zijn gevluchte landgenoten uit om even te komen genieten van een leuke pot voetbal.

Zorgen vergeten

Er worden zo’n 200 Oekraïners op de wedstrijd verwacht, samen met hun buddy’s. “We zetten naast sociale dienstverlening vanuit de stad en het OCMW ook in op ontmoeting en verbinding. De grote opkomst bewijst de verbindende kracht van voetbal”, zegt Leslie Ramboer, coördinator Team Oekraïne.

KV Kortrijk is blij dat het tegelijk iets kan doen voor hun speler alsook vooral voor de Oekraïense gemeenschap. “Het zal hen even doen ontspannen en hun zorgen doen vergeten. Wij hopen dat hun komst ook onze spelers mag inspireren en extra motiveren”, aldus Jelle Brulez, COO van KVK.