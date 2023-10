Guillaume Tournicourt (SV Wevelgem City) grijpt kans bij eerste ploeg: “Ik moet nog stappen zetten”

SV Wevelgem City geeft zijn jeugdspelers kansen. De 18-jarige Guillaume Tournicourt is een van de jongeren die dit seizoen boven water komt.

Toen de nieuwe competitie op gang werd getrapt, begon Guillaume Tournicourt telkens op de bank en moest hij zich tevreden stellen met korte invalsbeurten. Maar in de jongste twee duels verscheen de Izegemnaar telkens aan de aftrap. “Omdat enkele sterkhouders geblesseerd moesten afhaken, word ik als linksachter uitgespeeld”, vertelt Guillaume. “Als rechtsvoetige is dat niet mijn geliefkoosde plek, maar je hoort mij niet klagen. Ik trek er mijn streng, doe ondertussen ervaring op.”

Voetbal werd Guillaume Tournicourt van in de wieg met de paplepel ingegeven. Met vader Vincent en oom Guy die in ververleden de dienst uitmaakten bij WS Lauwe stond het in de sterren geschreven dat Guillaume voetballer zou worden. “Ook mijn oudere broer Clément heeft de microbe te pakken, hij speelt bij eersteprovincialer VC Ardooie”, voegt Guillaume er aan toe. “Uiteraard is het voetbal bij ons de voertaal. Mijn pa komt iedere wedstrijd kijken en ook mijn oom volgt ons op de voet. Op 26 oktober komt Ardooie op bezoek. De kans is niet gering dat we het tegen elkaar moeten opnemen. Die dag zal mijn pa geen kleur mogen bekennen.”

Guillaume Tournicourt zette zijn eerste voetbalstappen bij Winkel Sport. Op vroege leeftijd trok hij naar Zulte Waregem. “Tot ze bij Zulte Waregem voorspelden dat ik nooit groter zou worden dan 1,70 meter. Te klein om door te breken op hoger niveau. Ondertussen heb ik een groeischeut gekregen, ben bijna 1,80 meter. Momenteel ben ik aan mijn derde seizoen bezig bij Wevelgem. Het gaat de goede richting uit. Ik weet dat ik nog stappen moet zetten, zal er alles aan doen om mijn vader trots te maken”, besluit Guillaume Tournicourt. (FV)