Groepswinst voor Club Brugge tegen Porto?

Europese overwintering in de Champions League was al langer een feit maar woensdagavond kan Club Brugge zich ook verzekeren van groepswinst. Een punt thuis tegen Porto volstaat. “Porto moet winnen, zij moeten een resultaat neerzetten.”

Wat een weelde, na vier speeldagen al kunnen uitkijken wie de tegenstander zal worden na Nieuwjaar. Als groepswinnaar kan Club Brugge grote kleppers ontlopen zoals Real Madrid, Manchester City of Bayern Munchen. Is die groepswinst daarom erg belangrijk voor Blauw-Zwart? “Mijn spelers mogen niet denken aan de groepswinst en de gevolgen daarvan. Ik wijk niet van mijn principes af dat we gewoon telkens proberen om de volgende wedstrijd te winnen”, verklaart Hoefkens.

Helemaal fout

Tegen Union liep het afgelopen weekend helemaal fout. Club Brugge gaf een 0-2 voorsprong tegen tien man weg, iets wat wellicht nog wat in de kopjes van de spelers is blijven hangen. “De competitie en de Champions League zijn twee verschillende competities, het is belangrijk om die ook gescheiden te houden. Maar we hebben onze analyse gemaakt. Moesten we 2-0 voorkomen tegen Porto na een kwartier dan mogen we niet meer dezelfde fouten maken.”

Een evidente opdracht wordt het niet, ook al is Club Brugge de enige ploeg in de Champions League die nog geen tegengoal slikte. “Porto moet winnen, zij moeten naar hier komen om een resultaat te spelen. Ik verwacht een geladen wedstrijd met veel emotie, spanning en duels. Het zal noodzakelijk zijn om de rust te bewaren en even zorgvuldig te zijn in balbezit als in Porto.”

Ook wat genieten

Casper Nielsen is bezig aan zijn eerste campagne op het allerhoogste niveau. Het gaat snel voor de Deen. “Als voetballer kan het soms heel rap gaan”, liet hij optekenen. “Ik probeer er ook een beetje van te genieten. We mogen heel trots zijn op wat we al laten zien hebben, tegen Atletico hebben we een serieus statement gemaakt. Maar als groep hebben we het gevoel dat we nog niet klaar zijn. Persoonlijk is er ook nog ruimte voor verbetering, ik ben omringd door goede ploegmaats die me nog beter kunnen maken. Ik speel in een club waarbij er meer druk is.”