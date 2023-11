Goalgetter Isaak Davies haalt scoringsproblemen aan bij KV Kortrijk:“Als ploeg beter samenwerken”

Welshmen Isaak Davies (21) beleeft een vruchtbaar seizoensbegin bij de Kerels, desondanks staat KV Kortrijk op de laatste plaats wat gescoorde goals betreft. Met tien goals moeten ze KV Mechelen laten voorgaan dat al dertien keer de weg naar de netten vond, toevallig de tegenstander van komend weekend.

De jonge Welshman kwam dit seizoen over van Cardiff City. Daar maakte hij de vorige twee seizoenen furore in het eerste elftal. Het team uit Wales komt uit in de Championship, het tweede niveau in het Engelse voetbalsysteem. Twee seizoenen geleden debuteerde Davies in het profvoetbal nadat hij alle jeugdploegen van Cardiff had doorlopen. Ook voor de nationale ploeg van Wales speelde hij bij alle jeugdafdelingen. Aan het begin van het seizoen kreeg hij het nieuws dat hij mocht vertrekken op huurbasis. Nadat de ploeg twee seizoenen succesvol tegen degradatie had gevochten, wilden ze hogerop geraken met een meer ervaren ploeg. Daar was geen plaats meer voor een jong talent als Davies.

Onvoorspelbaar

“Het nieuws kwam natuurlijk hard aan”, geeft de spits toe. “Nadat ik twee seizoen met wisselend succes had gevochten voor mijn plaats bij het eerste elftal van Cardiff wou ik liefst dit seizoen hetzelfde doen. Maar het leven van een voetballer is onvoorspelbaar. Ik had me al snel neergelegd bij de beslissing, aangezien ik er zelf toch niets aan kon veranderen. Toen kwam de aanbieding van Kortrijk en die sprong meteen in het oog. Ik had nog opties, maar die van KVK was het interessantst. De competitie is hard en hier loopt veel kwaliteit rond, ideaal voor mijn leerproces.”

“Net zoals zoveel spelers uit het VK wil ik ooit in de Premier League spelen”

Eens in Kortrijk vond de Welshman al snel zijn weg naar doel. Op speeldag vijf kreeg hij zijn eerste basisplaats in de thuiswedstrijd tegen Standard. Na 24 minuten bedankte Davies zijn coach al met een doelpunt. Uiteindelijk konden de Rouches nog een gelijkspel uit de brand slepen. Zijn volgende twee goals maakte hij bij de overwinningen tegen beide Brugse clubs. Zijn belang kan dus niet onderschat worden.

“Ik ben me zeer bewust van mijn verantwoordelijkheid. Zeker in een ploeg die zo moeilijk scoort. Al probeer ik daar niet op te focussen. Ik hecht meer belang aan wat ik doe op het veld dan aan mijn statistieken. Soms stoor ik me daar ook aan. Voetbal is niet zoals basketbal waar de statistieken doorslaggevend zouden moeten zijn. Het is veel belangrijker wat je laat zien op het veld en hoe je het team helpt. Maar ik weet natuurlijk dat ik als spits moet scoren om aan de verwachtingen te voldoen.”

Bewust van probleem

Verder durft de jonge spits kritisch te zijn voor zijn ploeg. “We zijn ons bewust van het probleem. We scoren te weinig. Maar ik denk niet dat er puur naar de aanvallers gekeken mag worden. We hebben een sterk aanbod aan aanvallende spelers. Misschien is dat wel het sterkste aspect van de ploeg. Scoren doe je nu eenmaal met elf. Ik denk dat we als ploeg beter moeten samenwerken om ons scorend vermogen op te krikken.”

“We scoren te weinig. Maar ik denk niet dat er puur naar de aanvallers gekeken mag worden. Scoren doe je nu eenmaal met elf”

De ploeg mag zich opmaken voor een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen op zondagavond. Net als Kortrijk hebben de ‘Kakkers’ moeite met scoren. Davies verwacht zich dan ook aan een gesloten, maar spannende wedstrijd. “De wedstrijd tegen KV Mechelen zal zeer close zijn volgens mij. Ik denk niet dat we ons voor een doelpuntenfestijn moeten opmaken. Het wordt een levensbelangrijk duel. Maar dat geldt niet alleen voor deze wedstrijd. De komende weken zijn misschien wel de belangrijkste van het seizoen. We spelen enkele weken na elkaar tegen rechtstreekse concurrenten voor degradatie. Ik voel dan ook meer stress binnensijpelen in onze jonge groep. Maar gezonde stress kan geen kwaad denk ik, integendeel.”

Terug naar Cardiff

De beloftevolle spits heeft zich op jonge leeftijd dus al ontpopt tot publiekslieveling bij het Kortrijkse publiek. Helaas voor de Kortrijkzanen zullen ze na dit seizoen weer afscheid moeten nemen van het talent. Hij vertrekt terug naar zijn thuisbasis in Cardiff omdat het huurcontract dan afloopt. Wat er daarna zal gebeuren, weet hij zelf nog niet, maar zijn dromen zijn groot:

“Ik wil dit seizoen zo veel mogelijk ervaring opdoen hier in Kortrijk. Ik hoop dat mijn coach in Cardiff me bezig ziet en overtuigd raakt van mijn kwaliteiten. Waar Kortrijk dan zal staan, is moeilijk te zeggen. We willen natuurlijk koste wat het kost niet degraderen, maar ik ben realistisch. Het wordt een hele opgave. Ik zal er zonder twijfel alles aan doen om dat niet te laten gebeuren. Daarna zien we wel waar ik beland. Mijn droom is, zoals zoveel spelers uit het Verenigd Koninkrijk, om ooit in de Premier League te mogen spelen. Liefst met Cardiff natuurlijk, maar met een andere ploeg kan ook.”