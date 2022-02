Glenn Plovie (KSV Bredene) blikt vooruit: “Ambitieus blijven en hard werken”

KSV Bredene won nipt, maar verdiend de derby tegen de buren van SK Snaaskerke, die in tweede helft de scheve situatie, 2-0 bij de rust, probeerden recht te zetten. Het bleef bij een 2-1 eindstand. De kustploeg klimt met 22 punten over Snaaskerke naar de tiende plaats en kan iets rustiger ademen. Het verschil met rode lantaarn Ardooie bedraagt nu zeven punten.

“Ook in moeilijke tijden zijn we actief gebleven met het bestuur en denken we aan de toekomst”, zegt teammanager Glenn Plovie. “Trainers Kurt Bataille en Jetmir Aslani voelen zich goed in Bredene en hebben hun verblijf voor een jaar verlengd. Ook wat transfers betreft, zijn we zo goed als rond.”

“Tiebe Vandekerckhove vertrekt naar WS Oudenburg en Jurgen De Beer haakt af. Hij is nu trouwens ook out met zware blessure. Daartegenover staat dat we al een achttal nieuwe spelers hebben aangetrokken, niet de eerste de besten: Niels Bataille (zoon van Kurt, komt van Zwevezele), Arno Lycke (zoon van Christophe Lycke) en Diego Dewilde (SC Blankenberge), Jonathan Borguet en Milan Denolf (van SK Eernegem).”

Sterke lichting

“Dylan Vanclooster komt terug van SK Oostnieuwkerke en Sahin Akundogdu is ook nieuw. Met deze sterke lichting aan nieuwe, ervaren spelers zullen we voldoende gewapend zijn om de strijd voor de promotie in tweede provinciale aan te gaan. Positief nieuws is dat we onze thuiswedstrijden nu in ideale omstandigheden, op kunstgras, mogen spelen. De jeugdwerking draait intussen op volle toeren. Voor de toekomst van het damesvoetbal in de regio heb ik al samen aan tafel gezeten met het KVO-bestuur, dat geïnteresseerd is om ook uit te pakken met damesploegen.”

“Een samenwerking behoort tot de mogelijkheden. Wij blijven ambitieus met KSV Bredene. Gewoon meedraaien in tweede provinciale is onvoldoende voor ons. Er wordt keihard gewerkt aan een betere toekomst voor de club. Met een gedreven trainer als Kurt Bataille kunnen we de lat in elk geval sportief iets hoger leggen voor volgend seizoen.”

(FRO)