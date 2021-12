Glenn Maddens (SC Wielsbeke 1) wil (nog) niet van titelambities horen: “Eerst goed afsluiten tegen Racing Lauwe, en dan die zware maand januari door”

SC Wielsbeke kan een bijna perfect rapport voorleggen. Van de afgelopen dertien matchen won het er elf en speelde het twee keer gelijk. Door die onwaarschijnlijke reeks volgt Rumbeke nu al op negen punten. Waar eindigt dit verhaal?

“We speelden gelijk op Blankenberge en Zonnebeke, en de andere matchen wonnen we. Een paar keer was het met de hakken over de sloot, maar als je in een goeie flow zit, breng je die opdrachten tot een goed einde”, stelt Glenn Maddens, de regisseur van de ploeg die terugkeert uit schorsing.

“Op Zedelgem hadden we het ook niet gemakkelijk. Voor Wielsbeke is dat traditioneel een moeilijke verplaatsing en ze speelden ook nog eens extra verdedigend. We kwamen goed weg met een schot op de paal, en onze keeper moest ook nog een goeie redding uit zijn mouw schudden, maar finaal haalden wij de drie punten binnen. Verschelde kon voorzetten en voor de neus van Dejaegere duwde Messina de bal in eigen doel. Een grote match was het niet, maar het belangrijkste waren opnieuw de drie punten.”

Goed blok

“In de eerste ronde rest nu enkel nog de match tegen Racing Lauwe. Ik verwacht dat ze – zoals de meeste van onze tegenstanders – een goed blok zullen neerzetten, maar wij hebben de kwaliteiten om dat te ontwrichten. Het verrast mij wel een beetje dat Racing Lauwe onderaan bengelt. Die ploeg beschikt over heel wat troeven, maar het draait daar duidelijk niet. Om bovenaan te blijven meedraaien, moet je vooral thuis de drie punten kunnen pakken tegen een ploeg uit de rechterkolom, maar onderschatting is zeker uit den boze.”

“Voor nieuwjaar spelen we nog thuis tegen Wervik en ook dat belooft een zware klus te worden. Een vier op zes, maar natuurlijk het liefst een zes op zes zou mooi zijn. Hoe het zit met onze titelambities? We staan er goed voor, maar laten we eerst maar eens die klassieke zware januarimaand afwachten. Nu is het echter volle focus op Racing Lauwe.”

(IVD)