Glen Saeremans (coach KFC Poperinge A): “We kiezen heel bewust voor maximale integratie eigen jeugd”

Voor de spelers van KFC Poperinge zit de vakantie erop. Op de Vlaamse feestdag stond immers de eerste training van het nieuwe seizoen op het programma.

Glen Saeremans (36), die in het tussenseizoen het roer overnam van Nick De Groote, houdt een goed gevoel over aan de eerste training. “Er waren 45 spelers present, want beide seniorenteams trainen verschillende weken samen. Het is de bedoeling dat we hiermee de synergie tussen beide groepen versterken en de overgang van spelers uit de B-ploeg naar de A-kern optimaliseren. De club trekt resoluut de kaart van de eigen jeugd. Het is de bedoeling van het bestuur om deze filosofie in de komende jaren nog te versterken.”

In het tussenseizoen verlieten enkele sterkhouders de roodgelen, maar Glen Saeremans is ervan overtuigd dat hij over een sterke en kwaliteitsvolle groep beschikt. “Met Ibe Duflou verliezen we een absolute sterkhouder. Die jongen verdient het om in een hogere reeks te spelen. Ik reken komend seizoen vooral op Alister Bafcop, die na heel wat blessureleed weer klaar is voor het grote werk. Als hij helemaal fit geraakt, is dat ongetwijfeld onze beste transfer van het tussenseizoen. Verder werden nog een viertal andere spelers aangetrokken. Het zijn gerichte transfers waardoor de kern in de breedte sterker wordt. Ik reken echter ook voluit op enkele jongens uit de eigen jeugdopleiding die staan te trappelen om door te breken.”

Vuur aan de schenen

“We zien wel waar we uitkomen. Ik ben er zeker van dat we in staat zijn om heel wat topploegen het vuur aan de schenen te leggen, maar ik blijf heel realistisch. Na enkele maanden zullen we weten waar we staan. Ik wil hoe dan ook het maximum uit deze groep halen”, besluit Saeremans. (PDC)