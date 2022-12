Glen Labie (FC Gullegem) tegenover zoon Andres (Jong Essevee): “Dat wordt iets speciaals”

FC Gullegem ontvangt zaterdag de buren van Jong Essevee. Een doorsnee derby, zou je denken. Niet voor de Gullegemse T2 Glenn Labie. De 43-jarige inwoner van Moen moet het opnemen tegen zijn 18-jarige zoon Andres. “Dat wordt iets speciaals”, klinkt het in koor.

FC Gullegem heeft dringend punten nodig om weg te geraken uit de kelderverdieping van de rangschikking. Maar de Gullegemse T2 hoeft niet op geschenken te rekenen van zijn zoon.

“In geen geval”, zegt Andres. “Ik heb deze week al enkele plaagstoten moeten incasseren, zaterdag wil ik na de match niet nog eens het mikpunt zijn van zijn plaagstoten. Mijn pa is mijn beste supporter, en ik hoop voor hem dat Gullegem het behoud kan verzekeren. Maar daarvoor zullen ze zelf moeten zorgen. Nadat we vorige week leider Aalst de eerste nederlaag toedienden, willen we doorgaan op ons elan.”

Plagen mag

“Het klopt dat ik Andres deze week wat aan het plagen was”, pikt Glenn in. “Het mag toch, want het is de eerste keer dat we tegenover elkaar staan. De hele familie is ervan in de ban. Andres leeft voor zijn voetbal, heeft een droom voor ogen. Hij doet er alles voor om die werkelijkheid te laten worden. Ik steun hem in alles wat hij doet. Het zal alleszins raar zijn dat onze sportieve belangen voor het eerst tegenover elkaar staan. Bij de andere wedstrijden ben ik zijn grootste fan. Maar zaterdag hoop ik dat wij de klus klaren, want anders geraken we in de problemen.”

Andres staat bij Jong Essevee centraal in de verdediging. Hij zal zaterdag in het bijzijn van vader, moeder en zijn 17-jarige zus Lieke zijn beste beentje willen voorzetten.

Glen: “Ik ben zijn grootste fan. Maar niet zaterdag” Andres: “Ik gun hem alle moois. Maar niet zaterdag”

“Andres kijkt op geen inspanning om stappen te zetten in zijn nog prille voetbalcarrière”, zegt Glenn. “Hij studeert aan de universiteit van Gent, komt iedere avond naar huis, moet vijf trainingen per week verwerken, en nooit hoor ik hem klagen. Dat siert hem. Uiteraard kan hij op mijn steun rekenen. Maar ik hoef hem nooit te pushen. Hij heeft een doel voor ogen.”

Tegen mannen

Jong Essevee en Andres Labie moesten aanvankelijk even wennen aan de intensiteit van tweede afdeling.

“Vorig seizoen speelde ik nog bij de Waregemse U18. Mijn tegenstrevers waren allemaal jongens van mijn leeftijd. Nu moeten we de degens kruisen met volwassen mannen. In de duels gaat het er steviger aan toe, en het tempo ligt een heel pak hoger. Maar we hebben snel de draad opgepikt en toch al enkele gevestigde waarden in de reeks over de knie gelegd.”

“Dat zijn we ook van plan met Gullegem. Jammer voor mijn pa. Ik gun hem nog veel mooie momenten met zijn ploeg, maar zaterdag moet het mijn dag worden. Ik mag er niet aan denken dat ik zaterdagavond aan het kortste eind moet trekken en na de match opnieuw plaagstoten moet incasseren”, besluit Andres glimlachend. (AV)