Gistelnaar Mathieu Maertens krijgt De Gouden Croc

De Gouden Croc is een initiatief van de podcast MIDMID. Het is een prijs voor spelers van de clubs van de zogenaamde ‘K12’ omdat zij meestal geen aanspraak maken op het winnen van de Gouden Schoen.

Mathieu Maertens, een jeugdproduct van Cercle Brugge, mag zich nu de beste speler bij een ‘kleinere’ club noemen. Hij is de aanvoerder van OH Leuven en stond de voorbije transferperiode in de belangstelling van Club Brugge dat tot twee keer toe een bod indiende. Maar hij verlengde zijn contract bij OHL tot 2026, speelde er dit seizoen elke minuut en maakte vier goals en gaf twee assists.

Opvallend is dat de tweede in De Gouden Croc tevens een West-Vlaming is die buiten onze provincie voetbalt. Maxim De Cuyper uit Knokke-Heist. Hij wordt dit seizoen door Club Brugge aan Westerlo uitgeleend. De Cuyper behaalde net als Maertens de finale, maar de middenvelder van OHL werd de laureaat door een stemming op sociale media. Rob Schoofs (KV Mechelen) en Faïz Selemani (KV Kortrijk) kregen een plaats in de halve finales. De andere genomineerden waren Dino Hotic (Cercle), Stef Peeters (Eupen), Nick Bätzner (KV Oostende) en Jelle Vossen (Zulte Waregem). Mathieu Maertens is de tweede winnaar van de prijs, Dante Vanzeir van Union won de eerste editie. (ACR)