Gilles Garrevoet is zeker van het behoud met KFC Moen (1): “Als we nog één wedstrijd willen winnen, is het deze”

KFC Moen kon vorige zaterdag op het veld van Veurne met een zuinige 0-1 winnen. Een match die moest gewonnen worden, had coach Vandenbulcke vooraf gesteld. En het lukte, zonder veel overschot.

“Het was net voldoende”, blikt de 28-jarige Gilles Garrevoet terug. “Nu zijn we zeker van het behoud”, zegt hij. “Natuurlijk zien we dat zo”, countert hij de vraag. “Het behoud was de eerste doelstelling van dit seizoen. Dit Moen in de hoogste provinciale reeks houden. Ik denk dat we er nu wel zijn. Dus opdracht volbracht. Maar je weet nooit, natuurlijk. Er bestaat ook nog altijd een kansje dat we een eindrondeticket in de wacht kunnen slepen. Hoeveel scheelt het nu nog? Vijf punten? En er blijven nog altijd twaalf punten te verdienen. Je weet nooit dat die ploegen boven ons ook plots punten gaan verliezen. Maar uiteindelijk ligt niemand daar wakker van. Wij zijn al tevreden dat we het behoud hebben kunnen verzekeren”, aldus Garrevoet.

Bekerfinale

“Nu kijken we uit naar de leukere dingen. Die bekerfinale tegen Blankenberge staat ook nog op het programma. Niet dat we daar veel van verwachten, maar we hebben toch ook al bewezen dat we het een en ander in onze mars hebben. Maar Blankenberge is een ploeg met veel ambitie. Zij vroegen ook al een licentie aan om naar 3e nationale te kunnen promoveren. Zulks is bij Moen niet aan de orde. Maar we mikken toch op 40 punten. We hebben er nu 36. In elk geval kunnen we nu al spreken van een meer dan geslaagd seizoen. Er vertrekken wel enkele spelers na afloop van dit seizoen. Deze groep bewerkstelligde de promotie en bleef loyaal om ook het behoud te helpen realiseren. Dat er nogal wat spelers gegeerd zijn door andere ploegen, is niet meer dan logisch. Zelf trek ik volgend seizoen naar Zwevegem, samen met Jimmy Leyder (ook zijn broer Nathan Leyder van WS Lauwe trekt naar Zwevegem, red.). Ik begon te voetballen in Zwevegem. En Zwevegem is al altijd een bijzonder goede ploeg geweest. Die hebben eigenlijk altijd hun plaats in de hoogste provinciale reeks. Ik ben er intussen 28, we hebben juist een dochtertje bij, en ik ben ook nog heel druk bezig met de zaak. Ik weet echt niet hoe lang ik nog zal kunnen blijven voetballen. Maar ik zei al altijd dat ik mijn loopbaan ook wel wilde eindigen waar ik ze ben begonnen, vandaar. Weet dat het niet altijd de ploeg is met de mooiste infrastructuur, of het mooiste sportcomplex dat het het verst schopt. Daarom doe ik het niet. Het is nu aan het bestuur om uit te kijken naar vervangingen voor volgend seizoen, maar ik maak mij sterk dat dit Moen ook daar wel zal in slagen.”

Derby

“Volgend weekend spelen we dé derby van het seizoen. Je houdt het niet voor mogelijk wat ze hier allemaal aan het voorbereiden zijn. Er wordt al weken over deze derby gesproken. Het zal niet ontbreken aan tentjes met hamburger- of jeneverstandjes. Ik hoorde ook al iets over dj-sets, noem maar op. Als Moen nog één wedstrijd wil winnen, is het wel deze!”

Zaterdag 1 april om 16.30 uur: KFC Moen – Sparta Heestert A. (Marnix Verstichel )