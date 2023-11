Giel Ramant op het veld tegen ex-ploeg Lichtervelde

Met KFC Lichtervelde tegen Eendracht Hooglede staat er een onvervalste derby op het programma. Een wedstrijd tussen twee ploegen die niet al te schitterend aan het seizoen gestart zijn en deugd zouden hebben van een broodnodige overwinning.

Bij een aantal spelers van Hooglede zou een zege extra zoet smaken. Roy Caes, Robbe Fabry en Giel Ramant maakten namelijk afgelopen zomer de overstap van Lichtervelde naar Hooglede. Giel Ramant (30) kijkt dan ook uit naar de ontmoeting met zijn ex-club. “Het is inderdaad een wedstrijd die met stip staat aangeduid. Extra nerveus zal ik niet zijn maar het is uiteraard een wedstrijd die ik zeker wil winnen”, opent de leerkracht LO, wiskunde en STEM in Spes Nostra Heule.

“Het is de eerste keer dat ik in competitieverband tegen een ex-ploeg speel. We zitten in een situatie waarin de punten zeker welkom zijn. Er is zeker nog geen paniek, maar om mee te zijn met de vloot hebben we nood aan een paar overwinningen.”

Gesloten wedstrijd

Het verschil tussen Hooglede thuis en uit is gigantisch. Thuis werd er nog niet verloren terwijl de oogst op verplaatsing vrij pover is. “Vorig jaar haalde de ploeg thuis het maximum van de punten en dit jaar gaan we op dit elan verder. Op verplaatsing komt het er nog niet uit. Lichtervelde is sowieso een moeilijk te bekampen ploeg. Ik verwacht dan ook een gesloten wedstrijd. Beide ploegen hebben de punten nodig dus wordt het wellicht een afwachtende partij.”

Voor doelman Caes wordt het afwachten of hij fit geraakt tegen zijn ex-ploeg. Hij heeft namelijk last van een gekneusde schouder. Fabry en Ramant worden wel in de basis verwacht. “Het plan was om een rustig seizoen te draaien met af en toe een uitschieter. Maar momenteel loopt het nog niet zoals het hoort. Zo slikken we te vaak tegengoals na individuele fouten. In aanvallend opzicht moeten we ook beter afwerken. Hopelijk kunnen we op Lichtervelde de drie punten halen. Met de ex-spelers zullen we wel kijken voor een traktaat als we winnen”, besluit Ramant.