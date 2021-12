Gianni Longueville verloor nog niet met minivoetbal IF Assebroeke: “In drie jaar naar eerste nationale”

IF Assebroeke heeft de overstap van het zaalvoetbal naar het minivoetbal goed verteerd. De ploeg staat halfweg de competitie in derde nationale ongeslagen op kop. “De ambitie van ons allemaal is zo vlug mogelijk naar eerste gaan.”

Gianni Longueville kwam destijds net zoals zijn broers Giovanni en Birger Longueville van bij De Plakkers in Varsenare naar Assebroeke. Gianni, in het veldvoetbal actief bij KSC Blankenberge, maakte er in het zaalvoetbal tot in eerste nationale enkele promoties mee en deed nu met een groot deel van de ploeg de overstap naar het minivoetbal. “Mijn voorkeur blijft toch nog altijd in zaal voetballen, maar die verplaatsingen werden ons een beetje te veel. Nu zijn ze veel dichter en al bij al is die overgang vrij vlot verlopen. Uiteraard was het wat aanpassen. Zo mogen we geen contact meer hebben met de tegenstrever”, klinkt de 30-jarige Bruggeling uit Sint-Michiels.

Na twee jaar op het hoogste niveau in het zaalvoetbal hield het bestuur het voor bekeken, maar wilde de club niet laten teloor gaan en de groep zoveel mogelijk samenhouden. Stan Braem, moest stoppen in zaal, en Laurenz Simoens, nu bij Lier, die beiden voor de nationale zaalvoetbalploeg uitkwamen, zijn er niet meer bij. “Het waren twee sterkhouders, maar ik had alle begrip voor hun beslissing. Ondertussen staan we aan kop met het maximum van de punten.”

Oostkamp is de enige ploeg waar we nog een beetje rekening mee moeten houden

En dat was de doelstelling bij aanvang van het seizoen. “We willen zo snel mogelijk naar eerste nationale. En het liefst in drie jaar”, hoopt Gianni, die iedere werkdag ’s morgens om vier uur ontwaakt om aan zijn dagtaak te beginnen, als postbode in de Brugse wijk Kristus-Koning.

Assebroeke heeft als leider drie punten meer dan streekgenoot PS Oostkamp en acht punten op Ford Neyt Zedelgem. “Oostkamp is in principe de enige ploeg waar we nog een beetje rekening moeten mee houden. Er is nog een onderling duel met hen, thuis. Wellicht wordt dit een sleutelmatch om het kampioenschap.” De Brugse minivoetbalploeg ligt nu stil tot 7 januari 2022. Assebroeke reist dan naar Sint-Gillis-Waas. De week erop is er een match voor de Belgische beker bij Elsegem. Vorige vrijdag moest Assebroeke aantreden in de Beker van Vlaanderen tegen Ronse, maar die ploeg gaf forfait. “Die beker vormt tevens een prioriteit voor ons, om in die competitie zo ver mogelijk te geraken. De Belgische beker ligt ons wel. Het is daarin afwachten wie onze tegenstanders worden”, besluit Gianni Longueville. (ACR)