Gesprekken tussen Aston Villa en Napoli over uitleenbeurt Leander Dendoncker

Na Cyril Ngonge lijkt er nog een tweede Belg op weg naar Napoli. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde The Athletic vinden er momenteel gesprekken plaats tussen Aston Villa en de Italiaanse landskampioen omtrent een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen van Rode Duivel Leander Dendoncker uit Passendale.

Beide clubs hebben nog geen overeenstemming bereikt, maar de gesprekken zouden wel de goede richting uitgaan. In de deal zou ook een optie tot aankoop opgenomen worden, die na dit seizoen geactiveerd kan worden.

EK in Duitsland

Met de verhuis zou de 28-jarige verdedigende middenvelder zijn kansen op het EK van komende zomer in Duitsland willen vergroten. Dendoncker tekende in de zomer van 2022 voor Villa, maar komt er amper aan spelen toe.

Dit seizoen staat de teller op amper 289 minuten, verdeeld over vijftien duels. Daarin wist hij één keer te scoren. In totaal stond hij slechts vijf keer in de basis, waarvan amper één keer in de Premier League.

Rode Duivels

Dat maakt dat hij bij de Rode Duivels al langer niet meer zeker is van een plaats in de selectie. Terwijl hij er onder Roberto Martinez nagenoeg altijd bij was, werd hij door diens opvolger Domenico Tedesco slechts één keer opgeroepen.

In juni was hij basisspeler toen de Belgen in de EK-kwalificaties in eigen huis niet verder geraakten dan een 1-1-gelijkspel tegen Oostenrijk. Dendoncker depanneerde toen centraal achterin naast Wout Faes. Dat was zijn 32ste cap voor de nationale elf.

(Lees verder onder de foto)

In juni was Dendocker basisspeler toen de Belgen in de EK-kwalificaties in eigen huis niet verder geraakten dan een 1-1-gelijkspel tegen Oostenrijk. © BELGA/KURT DESPLENTER

De West-Vlaming komt uit de jeugdopleiding van RSC Anderlecht en kwam er in 2014 in de A-kern terecht. Aan de zijde van zijn maatje Youri Tielemans, momenteel nog zijn ploegmaat bij Villa, maakte hij er enkele jaren het mooie weer op het middenveld.

Dat leverde hem in 2018 een transfer op naar Premier League-club Wolverhampton Wanderers.