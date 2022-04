Geoffrey Claeys oogst succes als T2 bij Royal Knokke FC: “Er werd heel nauwkeurig bijgestuurd, met succes”

Voor nieuwjaar werd de staart van de rangschikking angstvallig in het oog gehouden. Hoofdcoach Yves Van Borm stelde resoluut dat tegen de degradatie zou worden gestreden. De verantwoordelijken voor transfers schoten in actie en trokken kanjers aan om de cruciale posities te versterken. We zijn drie maanden verder: de kustformatie is kandidaat voor de eindronde.

Bij aanvang van het huidige kampioenschap werd een monument vervangen. Eddy Sys, sinds een eeuwigheid assistent van de hoofdcoach, kon zijn zelfstandige zaak niet meer combineren met de voetbalpassie. Naar zijn opvolger stuurde Eddy een bericht: “Jij wordt mijn ideale opvolger!”

Geoffrey Claeys is nu tien maanden actief bij Royal Knokke FC. De ex-speler van Cercle Brugge, Feijenoord, Anderlecht, Aalst, Lierse en Moeskroen voelt zich thuis in het Burgemeester Graaf Leopold Lippens Park.

“Ook volgend kampioenschap blijf ik hier de functie van assistent vervullen. Het respect voor Yves Van Borm is enkel maar toegenomen. In Deinze fungeerde ik ook als zijn T2 en werkten we ettelijke jaren samen. Hij blijft een fenomeen, gelijk op welk niveau.”

Kraakheldere visie

“Zijn visie in de heenronde was ook kraakhelder. Yves analyseerde tot in de kleinste details en werd in alle rangen gevolgd. Er werd heel accuraat bijgestuurd en met grandioos succes. Onze nieuwelingen trekken de andere jongens mee. Ze bieden een enorme meerwaarde, maar zorgen dat ook de anderen boven zichzelf uitstijgen.”

“Bovendien beschikken we tussen de palen over Sven Dhoest, de beste keeper uit de reeks. Ook vorige zondag, tegen Wezet, pakte hij vooral voor de rust uit met cruciale parades. Daarenboven blijft die goalie de eenvoud zelve.”

“Vanaf de eerste dag wist ik waar mijn verantwoordelijkheden lagen. Ik ken onze coach als mijn broekzak en weet ook als hij maar naar me kijkt wat hij verlangt. De samenwerking in de trainersstaf verloopt overigens optimaal. We kunnen vrank en vrij de laatste rechte lijn van het kampioenschap afwerken. We prijken op positie zes en komen zodoende in aanmerking voor de eindronde. Niets moet, al hebben we aldus nog een doel voor ogen. Nu maken we ons op voor de trip naar Mandel United, een provinciederby zeg maar. Wij wijzigen niets aan onze manier van voetballen en gaan opnieuw resoluut voor winst. Samenhorigheid lijkt me een bijkomende troef, we wroeten voor elkaar!”

(JPV)