Gemeentebestuur Wingene huldigt kampioenen U15 van KSKV Zwevezele

Burgemeester Lieven Huys ontving samen met het schepencollege de eerste- en tweedejaars van de U15 van de Zwevezeelse KSKV. In zijn feestrede beklemtoonde hij dat de gemeente heel wat sportclubs hebben die maken dat de gemeente op de kaart gezet worden. De ploeg van trainer Jurgen Dewaele is met zijn twee titels in niveau 2 en 3 daar een van.

“Het is nu het derde jaar dat ik die groep onder mijn hoede heb”, aldus Jurgen Dewaele die zelf een begenadigd voetballer was. “Ik wist dat nu twee goede lichtingen samen kwamen. De jeugd is de toekomst, het is nu mijn vierde jaar dat uk jeugdtrainer ben en ben er meer en meer van overtuigd dat we nu een heel sterke lichting hebben war er heel veel potentieel en toekomst in zit.”

“Ik hoop voor mijn gasten dat ze een carrière kunnen maken als ikzelf maar dat weet je nooit. Er zitten zeker jongens bij die nog veel stappen kunnen zetten. Nu komen er natuurlijk de moeilijke jaren aan. Ze beginnen uit te gaan, een pintje drinken, verliefdheid en studies.”

Groeiperiode

“Als ze dat goed kunnen verteren en hopelijk blijven ze gezond en hebben geen last van blessures. Dat zijn allemaal zaken die opduiken in de groeiperiode. Ik heb er goede hoop op en zie dat de meeste er reeds een beetje uit die periode zijn. Het blijft natuurlijk wel en daar moet je wel rekening mee houden op training.”

“Volgend seizoen schuif ik mee naar de U17 en dan komen twee sterke lichtingen samen, op papier althans. Dat telt echter niet in het voetbal. Winnen is natuurlijk plezant maar voor mij is het de manier waarop. Op dat vlak is het een fantastische bende. Gemotiveerd en ook voetballend. Wat voor mij heel belangrijk is, als speler wilde ik dat ook, de opbouw begint voetballend van achter uit. Voor mij is dat heilig en mijn gasten doen dat perfect”.

(WD)