Gemeentebestuur houdt overleg over problemen bij KSV Bredene na ‘wilde verhalen’

Het gemeentebestuur maakt zich zorgen over KSV Bredene. “Er doen al geruime tijd heel wat (wilde) verhalen de ronde over de werking van de lokale voetbalvereniging”, zegt het gemeentebestuur, dat op 26 maart een overleg organiseert.

“De voetbalvereniging is de voorbije jaren sterk gegroeid, maar er bereiken de leden van het gemeentebestuur echter regelmatig verhalen over problemen bij de club. Vooral ouders van kinderen die er voetballen, zijn bezorgd over de toekomst van de vereniging. Hoewel het gemeentebestuur geen onnodige commotie wil veroorzaken, wil het wél vermijden dat de vereniging, en dan vooral de jeugdwerking, zou verdwijnen. Het maatschappelijk belang van de vereniging, waar honderden jonge Bredenaars sporten, onderschat het gemeentebestuur niet.”

KSV Bredene kent al een tijd financiële problemen. Ook werd recent een speler van de eerste ploeg geschorst na agressie tegen de scheidsrechter.

Uit bezorgdheid voor de verdere werking van KSV Bredene wil het gemeentebestuur op woensdag 26 maart om 18 uur in het MEC Staf Versluys een overleg organiseren met de ouders van de jeugdspelers, de sponsors en het bestuur van de vereniging. Ouders die tijdens het overleg aanwezig willen zijn dienen zich in te schrijven via secretariaat@bredene.be of telefonisch 059 33 91 91. (HH)