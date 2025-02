GD Ingooigem speelt derby op Otegem

GD Ingooigem zag de voorbije weken de matchen tegen Oostrozebeke en Jong Anzegem afgelast. Zaterdagavond ontving het Heule en Ingooigem boekte een mooie 2-1 overwinning waardoor het naar de vierde plaats steeg in de klassering. Nu staan de Groene Duivels voor een belangrijke opdracht met de derby tegen Otegem.

“Zaterdagavond stonden we met de komst van Heule, de derde in de stand, voor een belangrijke opdracht met het oog op de top vijf”, blikt doelman Robbe Santens terug.

“Op basis van ons veldoverwicht werd het een verdiende overwinning, hoewel Heule ook goeie dingen liet zien. Wij kwamen voor langs Deloof en na de gelijkmaker van Heule zorgde Van Hoe voor een nieuwe voorsprong. In de slotfase zat de kans op een derde goal er zeker nog in, maar we waren dik tevreden met onze driepunter. Daardoor springen wij over Heule naar de vierde plaats. De topvijf en een eventuele eindronde zijn ons doel dit seizoen, maar daar zijn wij nog lang niet. Het ligt immers allemaal dicht bij elkaar.”

“Zaterdagavond wacht ons beslist een zware opdracht in de derby op Otegem, dat na de trainerswissel blijkbaar een nieuw elan gevonden heeft. In de heenmatch draaiden wij met een 1-2 achterstand. Ondanks een rode kaart net voor de pauze bogen wij de situatie nog om naar een 4-2 overwinning. Ondertussen zijn wij al sinds eind november ongeslagen en dat willen we zaterdagavond uiteraard zo houden. Op Otegem recupereren wij ook drie van de vier afwezigen tegen Heule. Jammer dat wij de afgelopen weken twee matchen uitgesteld zagen en vooral dan de derby tegen Jong Anzegem. Die wordt nu herspeeld op woensdag 12 maart en dat maakt qua publieke belangstelling toch een verschil met een weekendmatch.”

Robbe Santens verlengde zijn overeenkomst met één seizoen. “Ik amuseer mij bij de Groene Duivels en wij beschikken over een toffe bende. Het bestuur straalt ook de nodige ambitie uit en voor volgend seizoen haalden zij toch ook al belangrijke versterking binnen.”

“Wij zijn ondertussen volop in de running voor een eindrondeticket en wie weet wat er nog allemaal mogelijk is.”

