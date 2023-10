Garrevoet met veel goesting terug bij Zwevegem Sport

Zwevegem Sport is zijn maximum kwijt. Vorige speeldag kwamen de Draadtrekkers op het bescheiden FC Poperinge niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Omdat Avelgem met 2-1 de maat nam van Komen-Waasten nadert de ploeg van T1 Bruno Vanterwingen Zwevegem tot op drie punten.

Zwevegem Sport (2B) schoot dit seizoen als een supersonische raket met 15 op 15 uit de startblokken. Pas vorige speeldag op FC Poperinge slaagden de jongens van T1 Frederic Calu er niet in om de volle buit binnen te halen. “In blessuretijd kon Poperinge de gelijkmaker scoren”, blikt Gilles Garrevoet nog even terug. “We willen er ons niet achter verschuilen, maar het speelveld van Poperinge was niet in het voordeel van de meest aanvallende ploeg. Zondag op Moorsele moeten we opnieuw aanknopen met de zege. Simpel zal het niet zijn, want bij Moorsele lopen enkele jongens die in hogere reeksen hun strepen verdienden.”

Schaduwspits

Gilles Garrevoet is nieuw bij Zwevegem. Vorig seizoen zorgde hij voor de goals bij eersteprovincialer FC Moen. “Met 23 treffers werd ik topscorer van de reeks”, zegt de 28-jarige Gilles Garrevoet met terechte trots. “Dit seizoen zit ik ondertussen aan vijf. Door onze T1 Frederic Calu wordt ik tevens in een andere rol uitgespeeld. Bij Moen speelde ik als diepe spits, bij Zwevegem is het eerder als schaduwspits.”

“Of ik er nooit aan dacht om het op hoger niveau te proberen? Nog niet zolang geleden was er belangstelling van een nationaler. Maar als zelfstandige en vader van een dochter waren mijn job en voetbal moeilijk te combineren. Had ik op jongere leeftijd de stap kunnen zetten, had ik toen allicht toegehapt. Maar ik kan tevreden terugblikken op mijn geslaagd parcours. Trouwens, bij Zwevegem heb ik mijn eerste voetbalstappen gezet. Met veel goesting ben ik teruggekeerd naar de rood-witte schaapstal”, besluit Gilles Garrevoet.” (AV)

Zondag 15 oktober 15 uur: SV Moorsele-Zwevegem Sport.