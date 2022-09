Gaël Agneray engageert zich om structuur bij FC Aalbeke te optimaliseren: “Uitdagingen zijn er meer dan genoeg”

Bezige bij Gaël Agneray zet een punt achter zijn actieve voetbalcarrière, zal zich bij de Blauwe Uilen voortaan alleen nog focussen op zijn taak als roerganger. “Op de duur viel de taak van speler en manager niet meer te combineren.”

Gaël Agneray mag de eer opeisen dat hij FC Aalbeke (uitkomend in 3de provinciale C) al meerdere malen in de schijnwerpers zette. De 30-jarige Agenaray, die bij de blauwhemden al heel wat hooi op zijn vork nam, wil meer tijd vrijmaken om de structuur bij de Blauwe Uilen nog beter te optimaliseren. “Omdat T1 Rodrigue Derycke voldoende kwaliteit in zijn kern heeft, kan ik maar beter mijn vrijgekomen uren besteden aan de werking binnen de club”, zegt Gaël.

Nieuwe voorzitter gezocht

“En uitdagingen zijn er meer dan genoeg. In de eerste plaats is er onze zoektocht naar een nieuwe voorzitter. De opvolger van Mia Messely is nog altijd niet gevonden. De voorwaarden zijn nochtans niet overdreven. We eisen niet dat de eventuele kandidaat een dikke portefeuille heeft. Als hij of zij een hart heeft voor de club, bereid is om mee te gaan in ons verhaal, mag hij of zij mij altijd bellen. En voorts hebben we ook nog mensen nodig om allerlei taken uit te voeren. Van kaartjesknipper tot het onderhoud van de kleedkamers. Niet alleen bij ons, maar ook bij andere clubs is de nood aan medewerkers enorm groot. Gelukkig kunnen we voortaan beroep doen op Steve Dewitte en ex-doelman Alexander Delaere die het bestuur kwamen versterken.”

Met overwinningen tegen op Ledegem en tegen Heule heeft Aalbeke zijn start niet gemist. “De resultaten vallen best mee, maar de kwaliteit van het spel kan en moet nog beter”, bekent Gaël Agneray. “Dat onze ziekenboeg andermaal vol steekt, zal daar wel een verklaring voor zijn. Komende speeldag staan we op Otegem voor een serieuze test. We gaan moeten top zijn om de Blauwvoeters onder de knie te houden. Vorig seizoen kwamen we via de eindronde dicht bij de promotie. Deze keer willen we de kers op de taart zetten.” (AV)