G-voetbalwerking van KV Kortrijk sluit succesvol vierde seizoen af

Komende zaterdag wordt het hoogtepunt voor de G-spelers van KV Kortrijk, want dan vindt de laatste wedstrijd plaats. De Reds, die actief zijn in de tweede G-voetbalreeks van West-Vlaanderen, zullen het opnemen tegen KV Oostende. Maar ook de Blues en Whites, de twee andere ploegen van de KV Kortrijk G-voetbalwerking, kenden een succesvol seizoen.

G-voetbal is er voor mensen met een mentale of fysieke beperking. Met licht aangepaste regels en een aparte voetbalcompetitie nemen verschillende clubs het in vriendschappelijke wedstrijden tegen elkaar op. “We kiezen ervoor om een indeling te maken volgens voetbalniveau. Zo kan iedere speler bij ons op zijn niveau genieten van leuke trainingen en wedstrijden. Onze werking zit in de lift en slaat duidelijk aan”, klinkt het bij Bauwe Dezeure, coördinator G-Voetbal KV Kortrijk. “Fair Play en voetbalplezier zijn de kernwaarden van de werking”.

Begeleiding nodig

De G-spelers worden getraind door een team van gemotiveerde trainers en begeleiders. Om de begeleiding en ondersteuning van de spelers te garanderen, zijn er zeven trainers en begeleiders actief. “Dit is zeker nodig. We werken met een doelgroep waar niet altijd alles even evident is. Veel meer dan in het reguliere voetbal is er 1-op-1-begeleiding nodig”, weet Dezeure ons te vertellen. De fysieke en mentale ondersteuning bij de G-spelers is dan ook niet te onderschatten.

Veel voldoening

Inclusie in het voetbal is vandaag volgens Dezeure een utopie. “Het reguliere voetbal is enorm gericht op competitie en het behalen van resultaten. Zowel in jeugd- als amateurclubs. Daar worden onze spelers moeilijk begrepen. We willen dat iedereen kan genieten van de positieve aspecten van de sport. Als we het voetbalplezier bij onze spelers terugzien, geeft dit enorme voldoening”.

Al bij al zal er zaterdag om kwart voor vier een vriendschappelijke match worden gespeeld door de G-Voetbalwerking van KV Kortrijk. Punten zijn hier dan ook niet van belang, maar sport en plezier staat bovenaan de lijst.