G-voetbalploeg in Jabbeke ontvangt Ajax Amsterdam

Vijf jaar geleden kwam Johan Deseure uit Jabbeke met het idee om in zijn woonplaats een G-voetbalploeg op te richten: de Black Devils UNITED die ondertussen circa 65 leden telt. Op zondag 30 april wacht hen een groots moment met twee wedstrijden tegen de G-ploeg van Ajax Amsterdam.

De G-ploegen van de G-Black Devils UNITED van Groot-Jabbeke, onder de vleugels van KSV Jabbeke, KFC Varsenare en VKSO Zerkegem presenteren die twee galawedstrijden tegen G-Ajax (Only Fiends) vanaf 11.00 uur op de terreinen van KSV Jabbeke. “Onze Nederlandse vrienden komen met de Ajax-bus in Jabbeke toe, onder politiebegeleiding zodat ze zich als ware Champions Leaguespelers kunnen wanen. We voorzien twee spannende matchen tussen onze teams waar het plezier voorop staat”, vertelt Johan Deseure als voorzitter van de G-ploeg in Jabbeke.

De Black Devils UNITED is door hem en Kurt Myny boven de doopvont gehouden. Zij genieten de ondersteuning, zoals velden en materiaal, van het drieluik KSV Jabbeke, KFC Varsenare en VKSO Zerkegem. Elke ploeg staat voor de G-ploeg respectievelijk onder leiding van Frederic Vanden Bussche, Danny De Coninck en Matthias Vanhessche. Hun doel is dat iedereen van voetbal kan genieten. Er stromen binnen het drieluik spelers door en ze spelen oefenwedstrijden tegen hun reguliere ploegen. Verder zijn er enkele reguliere spelers van het drieluik die helpen bij de trainingen, om de G-spelers naar een hoger niveau te tillen. “Die samenwerking is een pure integratie. Elkaar kennen, respecteren en helpen, dat is G-voetbal”, benadrukt Deseure. “James De Bel, huidig trainer van de U15 van Varsenare kan dit beamen. Bijvoorbeeld zijn ploeg speelde reeds twee keer en beloofde mijn spelers hen zelfs eens te trainen.”

Gedreven trainers

Daar het aanbod voor G-voetbal in de regio eerder beperkt was, werd de Black Devils UNITED opgericht. “One team, one family is ons motto. Na vier jaar hebben we ondertussen vier G-teams: twee volwassenenploegen, G-Teens (U16) en recent ook G-U13 of de kids”, aldus de voorzitter. “Jongeren en volwassenen met een beperking die graag voetballen maar bij het reguliere voetbal de kans niet of onvoldoende krijgen, vinden bij ons alle tijd en ruimte om zich toe te leggen op hun sport. Dankzij de gedrevenheid en de steun van de trainers halen deze toppers hun doelen en behouden ze het plezier van hun spel.”

Johan Deseure zit binnen zijn organisatie niet om een stunt verlegen. Zo haalde hij begin vorig jaar Red Flame Tessa Wullaert naar zijn team voor een meet and greet.

De coaches die bij de Black Devils United hun doel versterken zijn Chris Stragier (G-Volwassenen), Paul Matton (G-U16), Stijn Van Hauwaert en Brandon Chardome (G-U13). Keepertrainer is Brent Lambrecht. “Het wordt zaterdag 30 april tegen Ajax een niet te missen evenement. Als afsluiter voorzien we een fijne verbroedering met een truitjeswissel.” (ACR)