G-Voetbal Kortrijk verliest met 1-2 tegen Mandel United

Deze voormiddag speelde G-Voetbal Kortrijk tegen Mandel United op sportcampus Lange Munte, ze verloren met 1-2. Vlaams Parlementslid voor Groen Elisabeth Meuleman en schepen van Sport Wouter Allijns gaven de aftrap.

“G-sport ligt me nauw aan het hart en kent de laatste jaren een opmars, daar speelt Kortrijk een pioniersrol in. Onze stad is gekend voor haar initiatiefnemers. Wij proberen hen zo veel mogelijk te helpen en te faciliteren waar we kunnen zoals bijvoorbeeld het gratis gebruik van onze voorzieningen. En dat is ook noodzakelijk als je ziet hoe de spelers, begeleiders en omgeving daarvan opleven. Het is sport met een maatschappelijk doel”, vertelt Wouter.

Inclusief

Woorden waar Elisabeth zich bij aansluit: “G-sport krijgt ook mijn volle steun. Niet kunnen sporten omwille van praktische redenen, zoals geen vervoer of voorzieningen, zou geen drempel mogen vormen. Sport dient inclusief te zijn, daar moeten we met zijn allen voor zorgen. Momenteel ligt het aantal mensen met een beperking die sporten heel veel lager in tegenstelling tot mensen zonder een beperking. Met onze goedgekeurde resolutie vragen we om meer ondersteuning, meer aandacht voor trainers en een algemene sensibilisering.”

Woensdag 15 februari om 19 uur staat het gratis evenement ‘Avond van de G-Sport’ gepland te VIVES Kortrijk. “We willen met dergelijke avonden de G-sport belichten in haar totaliteit. Het is belangrijk dat er voor mensen met een beperking voldoende aanbod is en er meer synergie is tussen de sportclubs”, vertelt bezieler en coach Dave Vanhoutte.