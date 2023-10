G-Voetbal Kortrijk Teens speelt eerste match van het seizoen: gouverneur Carl Decaluwé geeft de aftrap

G-Voetbal Kortrijk Teens opent het seizoen tegen Club Brugge KV.

Vandaag om 10 uur werd in Sportcampus Lange Munte de aftrap gegeven door Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen. “Het is een faire ploeg. Er zullen een paar mooie ballen gespeeld worden. Ze hebben goede spelers, een topteam, een sterke organisatie en tal van trainers. We gaan ervan genieten”, zegt bestuurder en trainer Dave Vanhoutte.

Decaluwé, die zelf in een ver verleden nog heeft gevoetbald, uitte zijn steun om meer te doen voor de G-sport. “We zijn aan het zoeken naar infrastructuur en een complex voor de G-sport, die doelgroep verdient dat zeker, maar het gaat natuurlijk altijd over centen. Met 100.000 euro kom je er niet. Dat is dus een heel zware opgave. Als we kijken naar voorbeelden in Nederland gaat het al gauw over 15 miljoen euro en meer.”