G-voetbal EAFF Nations League 2023 in Blankenberge: Maak kennis met onbekende goochelaars met de bal

De openingsceremonie en de G-voetbalwedstrijden van de EAFF Nation League 2023 vinden plaats in het stadion van Sport Vlaanderen, van vrijdag 6 tot en met zondag 8 oktober. De deelnemende landen zijn België, Griekenland, Oekraïne, Georgië en Israël.

European Amputee Football Federation (EAFF) associeert voetbalbonden in Europa voor spelers met amputaties of ledemaatdefecten. De missie van de EAFF is ze op te nemen en te ondersteunen, hun toegang tot voetbalmogelijkheden te vergroten en voetbal te gebruiken om hun kwaliteit van leven te verbeteren. De oprichting van de federatie droeg bij aan de verdere dynamische ontwikkeling van het voetbal in Europa en de verspreiding van voetbalintegratie over het oude continent. Nu zijn er in Europa 1.300 actieve geamputeerde voetballers, onder wie 150 onder de zestien jaar. Meer dan tachtig voetbalclubs stellen spelers in staat om regelmatig te spelen.

Onvoorstelbaar goed

Geert Depree, schepen voor Sport in Jabbeke, is de gedreven coach van de Belgische ploeg. “Toen mijn zoon als twintiger bij VKSO Zerkegem voetbalde werd hij het slachtoffer van kanker. Zijn arm moest worden afgezet. Hij bleef verzot op het spelletje en bood zich aan bij een G-ploeg. Hij mocht aantreden als doelman. Zelf steunde ik hem zoveel mogelijk, tot ik de vraag kreeg om de ploeg te coachen. Mijn jongens bewegen op krukken, maar kunnen onvoorstelbaar goed met een balletje overweg. Voor het evenement van 8 tot en met 10 oktober trekken we naar Blankenberge, omdat in dit stadion alle plaatsen bereikbaar zijn zonder trappen. Dat is een bijkomende troef, natuurlijk.”

Wij waren enkele jaren geleden getuige van een wedstrijd tussen spelers met één been, en keken vanaf de opwarming bewonderend toe. Wat die mensen op technisch vlak lieten zien, grenst aan het ongelooflijke. Wie wil kennismaken met de wereld van EAFF, weet waarheen.