G-minivoetbalploeg De Daltons in het nieuw dankzij festival

De G-minivoetbalploeg De Daltons, met allemaal spelers van KOG Stasegem, treedt aan in een nieuwe uitrusting. Zij kregen die van de organisatie van het metal-festival Devils Rock for an angel uit Zillebeke.

De ploeg MVC De Daltons speelt in de Waregemse minivoetbalcompetitie. De ploeg werd opgericht onder impuls van het echtpaar Sophie Depypere en Filip Verbeke. “We zijn toen gestart met een tiental spelers”, zegt Sophie. “Het zijn jongvolwassenen en volwassenen die in de gewone minivoetvalcompetitie spelen. We zijn trouwens de enige ploeg in West- en Oost-Vlaanderen die een meisje in de rangen hebben. Bewonderenswaardig is dat ze er blijven voor gaan, zelfs na verlies”, vult trainer Filip aan. Voor de organisatie en training krijgen Sophie en Filip medewerking van Chris Demeulenaere, Franky Gheeraert, Pedro Vandenheede en Bjorn Priem. Kim Verbeke staat in voor foto’s. Nu staat de ploeg in het nieuw dankzij metalfestival Devils Rock for an angel uit Zillebeke. Sandrine Patyn, Sandra Derycke en Didier Declercq zijn de drijvende krachten achter het benefietfestival. “We konden vorig jaar 9.000 euro verdelen onder Villa Rozerood, Mathijs Ieper en KOG Stasegem”, duidt Didier Declercq.

“KOG kan met die 3.000 euro het inschrijvingsgeld betalen en een volledige uitrusting kopen. Zo geven we ook mensen die minder mogelijkheden hebben, toch de kans te voetballen. We staan op elke wedstrijd met een standje van ons festival.” De Daltons krijgen ook steun van Gianni Demeyer van Inquisition Tattoos, Gevelconcept Peter Waelkens, Pizzeria Campagna uit Stasegem, Jardin de Nana uit Deerlijk, Kris Wills en Lions Club Harelbeke. De Daltons wonnen tot nu toe twee wedstrijden in hun nieuwe kledij. Het metalfestival heeft plaats op 23 september in oc In ’t Riet in Zillebeke. (Peter Van Herzeele)