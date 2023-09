Futsal-competitie gaat weer van start in Ieper: “Geen instroom van nieuwe ploegen”

Vanaf maandag 25 september gaat de Ieperse zaalvoetbalcompetitie weer van start. Dan nemen 18 ploegen, gespreid over twee divisies, het tegen elkaar op. Er worden opvolgers gezocht voor De Witte Brieke (divisie 1) en SVD De Margriet (divisie 2).

Johan Willemyns uit Nieuwkerke en Kemmelnaar Mathijs De Ruddere blijven op post als organisatoren. Ze zijn allebei 38 jaar en ook aangesloten bij Borussia. Ze hielden al een startvergadering in de kantine van sporthal 1. Komende maandag wordt het nieuwe seizoen afgetrapt.

“We verwelkomen dit seizoen 18 ploegen, dat zijn er vijf minder dan vorig seizoen”, vertelt Johan, die werkt als vertegenwoordiger. “In de eerste reeks zijn er vier ploegen die verdwijnen: ZK De Moor, The Walker, De Petrus en White Bastards. In de tweede reeks nemen we afscheid van BC United. Er is jammer genoeg geen instroom van nieuwe ploegen. We hadden stiekem gehoopt op meer inschrijvingen, maar het is nog steeds een mooi aantal.”

Niet in vakanties

Intussen maakten Johan en Mathijs de kalender op voor beide reeksen. “De voorbije weken waren best hectisch want enkele ploegen haakten pas laattijdig af, waardoor we nu overschakelen naar twee reeksen van negen ploegen. Tussen 25 september en de week van 27 november zijn er negen speeldagen, waarbij elke ploeg één keer bye zal zijn en niet speelt. Net als de voorbije jaren wordt er niet gevoetbald in de schoolvakanties. We hadden misschien nog een bekercompetitie kunnen integreren, maar daarvoor was de tijd te kort. Misschien kunnen we dit na Nieuwjaar nog doen. We willen eerst de heenronde afwerken en de kalender van de terugronde opmaken. Dan zien we wel wat er mogelijk is.”

Nieuwe speeldata

De voorbije jaren waren de speeldata op maandag, dinsdag en donderdag. Dit jaar is er een wijziging. “We spelen voortaan op maandag, woensdag en donderdag. De locaties blijven sporthal 2, sporthal Minneplein en sporthal Vlamertinge. Ook de scheidsrechters blijven op post, we zijn hen daar heel dankbaar voor. We zullen er ook weer voor zorgen dat alle uitslagen snel op de website staan.” (API)