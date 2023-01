Fusion Oostende koestert veel ambitie: “Op termijn willen we hogerop”

De derby tussen Fusion Oostende en KEG Gistel werd verdiend gewonnen door de thuisploeg. Daarmee blijft Fusion op de 14de plaats.

De weg naar derde provinciale is lang en moeilijk maar beide ploegen werken keihard aan de evolutie van hun club. Aan ambitie om te groeien is er zeker geen gebrek. Bij Fusion werd al gepraat met de spelers voor volgend seizoen. KEG Gistel heeft, met Kenny Wittesaele, al een nieuwe trainer gekozen en meerdere spelers hebben al getekend om KEG te komen versterken.

Bij Fusion lopen wel enkele jonge spelers met talent op het veld. Een kerel die zich in de kijker voetbalde en ook de winnende treffer staalhard binnenkopte, is Alex Uzoma, zoon ex-KVO en VGO-speler Pedro Uzoma. “Ik ben 17, woon in Oostende, en studeer humane wetenschappen in het Atheneum Centrum Oostende”, vertelt Axel. “Ik ben op 5-jarige leeftijd gestart in de voetbalschool van KV Oostende. Vorig jaar speelde ik nog bij de PU 17 van KVO, maar dit seizoen was er geen plaats meer voor mij. Ik heb dan maar gekozen voor het project van Fusion. We zijn gestart in vierde provinciale en koesteren de ambitie om in de komende jaren te groeien en te promoveren. Ondanks mijn lengte van 1,95 m ben ik technisch sterk en ik beschik over heel wat spelinzicht. Ik voel me goed als centrale verdediger maar kan me creatief beter uitleven op de zes, als verdedigende middenvelder. Vandaag scoor ik het winnende doelpunt met een mooi geplaatste kopbal. We zijn jong en het is de ambitie om elke wedstrijd bij te leren, individueel en als groep. Er wordt in elk geval hard aan gewerkt. Ik hoop dat Fusion blijft groeien en dat we op termijn kunnen promoveren. Ik heb nog niet bijgetekend maar dat komt wel in orde. Er is blijkbaar belangstelling, maar ik speel graag bij Fusion. We trainen en werken onze wedstrijden af op kunstgras en dat is echt een privilege.”

Spits en student

Bij KEG Gistel spraken we met voorspeler Klaas Parrein, derdejaars student geneeskunde en jeugdspeler van KEG. “De punten zijn belangrijk voor ons en de derby verliezen op bezoek bij concurrent Fusion is natuurlijk heel jammer”, zuchtte Klaas.

“We zijn de competitie gestart met de ambitie linkerkolom te halen maar bengelen nog steeds onderaan. De laatste plaats komt zelfs dichtbij. Er wordt had gewerkt op training maar de resultaten vallen voorlopig tegen. Hoe dan ook voel ik me goed bij KEG en ben ik van plan om ook de volgende seizoenen mee te helpen aan de wederopstanding van KEG Gistel.”