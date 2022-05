Fusion Academy start met heren- en damesploeg in provinciaal voetbal

Na het verdwijnen van prestigieuze clubs als SK Voorwaarts, Hermes Oostende, Hoger Op Oostende en VG Oostende zakte het provinciaal voetbal in Oostende naar een dieptepunt. KV Oostende bouwt zijn gewestelijke ploegen verder af. Er rest alleen nog Vamos Zandvoorde, dat pas het behoud wist te verzekeren in derde provinciale. Fusion Academy zorgt voor vernieuwing!

Door het gebrek aan degelijke jeugdopleiding en overaanbod aan jeugdspelers ontstond destijds het project Fusion Academy. De bewegingsacademie groeide in tien jaar uit tot een volwaardige voetbalclub met 300 spelers en talrijke ploegen, in- en outdoor voetbal, voor jongens en meisjes. Belangrijk is ook de eigen site op Sportpark De Schorre in Oostende. Na tien jaar is de club zo geëvolueerd dat er, na een moeilijke coronaperiode, ook kan gedacht worden aan een volwassenenwerking. Volgend seizoen start Fusion Academy met een herenploeg in vierde provinciale én een damesploeg in derde provinciale. Trainers voor beide ploegen moeten nog worden aangesteld. Wie voelt zich geroepen?

Trainers, spelers en speelsters blijven welkom

“Corona heeft ervoor gezorgd dat we onze plannen minstens een jaar moesten uitstellen”, legt voorzitter Bruno Lamelyn uit. “Nu zijn we er rijp voor en we hebben de spelers en speelsters. Met TVJO Rudy Benthein hebben we er een ervaren voetbalkenner bij. We konden en mochten niet langer wachten om in competitie te stappen. We beseffen dat het voor onze vereniging, na tien jaar uitstekende werking, een nieuwe mijlpaal wordt.”

“Onze ervaring, de vele successen en de grote talenten die uit onze kweekvijver zijn doorgestroomd, zorgden voor een ongeziene groei. Om die meer dan 300 leden ook perspectieven te bieden, worden de laatste gesprekken gevoerd om zowel een eerste elftal heren in vierde provinciale als een eerste elftal dames in derde provinciale op te starten. Voor beide teams willen we met eigen opgeleide spelers de ambitie waarmaken om ook te slagen op provinciaal vlak met onze heren- en damesploeg. We willen heel snel de juiste trainers kiezen die in ons project willen meestappen.”

“We staan uiteraard ook open voor nieuwe spelers en speelsters die mee willen schrijven aan het positieve verhaal van Fusion Academy. Gesteund door een sterke familie en grote community willen we de rijke Oostendse voetbaltraditie in ere herstellen. Heren en dames die interesse hebben in het eerste elftal kunnen zich melden via info@fusionoostende.be en coachrudy1954@yahoo.co.uk .Ook jeugdtrainers en medewerkers, om de sterke groei op te vangen, blijven welkom bij onze geel zwarte familie!”