Fusie in het minivoetbal: IF Assebroeke en Montreal Brugge gaan samen

In het minivoetbal in Brugge fuseren IF Assebroeke en Montreal. Beide teams smelten samen en gaan volgend seizoen met diverse ploegen onder IF Assebroeke Brugge in competitie. “Met ons eerste team is het de bedoeling zo snel mogelijk een stap hoger te zetten. Dat is het doel. Binnen twee, drie jaar willen we in eerste nationale uitkomen om er een vaste waarde te worden”, klinkt het.

In derde nationale van het minivoetbal moest IF Assebroeke het voorbije seizoen het kampioenschap aan PS Oostkamp laten. De Brugse ploeg greep nadien wel de promotie via de eindronde.

Hun seizoen kreeg vorig weekend nog meer kleur als bekerwinnaar van Vlaanderen. Montreal Brugge eindigde daarentegen als laatste in tweede nationale. “Beide ploegen kampten het voorbije seizoen met een tekort aan spelers. Na de coronaperiode was dat een beetje overal. Wij hadden met Montreal op papier nochtans een sterke ploeg, maar hebben een minder jaar afgewerkt, ook doordat we te veel spelers moesten wisselen”, klinkt Christof Vanderspurt als voorzitter van de nieuwe fusieclub. “We zaten met Assebroeke rond de tafel en hebben een samenwerking uitgetekend om volgend seizoen met onze eerste ploeg in tweede nationale te voetballen.”

Play-offs

Steve Matthys van Assebroeke: “In tweede mogen we zeker de play-offs ambiëren. Er is nog team in derde nationale, als kweekvijver voor de eerste ploeg en we voorzien tevens in een kernploeg, de sfeerploeg van onze vereniging. Voor zij die nog willen minivoetballen, maar geen verplaatsingen willen doen.”

Doorstroming

Deze drie teams vullen hun vrijdagavond met thuiswedstrijden vanaf 19.00 uur in de sporthal van school Stamina in Assebroek.

Daarnaast is het de bedoeling om met de jeugd onder leiding van Jan Herreman verder te werken. Zodat er een doorstroming is naar de eerste ploeg. Assebroeke Brugge start met jeugdteams bij de U17 en de U13 en twee in de U15. De jeugd zal op zondagvoormiddag actief zijn in Sport Vlaanderen, de zondagnamiddag in Stamina.

De voetbalschool Foot &Fun zorgt op zondagvoormiddag voor initiatie aan jongens en meisjes van zes, zeven en acht jaar. Voor zij die ouder zijn is er een techniektraining. Verder zal er werk worden gemaakt van een cel sponsoring, een cel evenementen, senioren- en jeugdcoaches en afgevaardigden, een jeugdbestuur en vooral een samenwerking met één of meerdere veldvoetbalclubs. (ACR)