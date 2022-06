Frederik D’Hollander volgend seizoen hoofdcoach van tweede elftal Zulte Waregem

In het volgende seizoen zal het tweede elftal van Zulte Waregem gecoacht worden door Frederik D’Hollander. De ex-spits van onder meer Essevee en Harelbeke krijgt de taak toegewezen om de jonge jongens klaar te stomen voor het echte werk.

D’Hollander werd door de club aangesteld om er een succesvol avontuur van te maken. Twee jaar geleden kwam hij toe bij Essevee en krijg hij de rol van coach. Frederik wordt bijgestaan door Sandrijn De Schepper (assistent trainer), Lars Piesschaert (physical coach en video-analist), Sven Dejonghe (keeper trainer) en Jean-Claude Huys (teammanager).

“We willen deze groep jonge atleten zo goed mogelijk begeleiden zodat ze alle kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen en vroeg of laat de stap kunnen zetten naar de A-kern”, zegt D’Hollander. “In een competitieve, uitdagende en kwalitatieve reeks met verschillende derby’s belooft het een interessant seizoen te worden. Het doel is om van deze Jong Essevee spelers echte winnaars te maken.”

Jong Essevee

Het tweede van rood-groen krijgt ook een nieuwe naam: Jong Essevee. Volgend seizoen maken ze hun opwachting in de tweede amateurdivisie. De kern bestaat uit 23 spelers en hebben bijna allemaal hun jeugdopleiding gehad aan de Gaverbeek. “We kijken reeds vele jaren uit naar deze integratie en zijn dan ook voorbereid. Vooral de samenstelling van de spelersgroep en staf maakt dit project zo speciaal”, vertelt coördinator Joric Vandendriessche.

“Iedereen binnen deze groep is kind aan huis bij Essevee. Bovendien schuilt er heel wat potentieel in deze groep die evenwel leergeld zal betalen, maar net deze krachtige leeromgeving laat ons toe om hen voor te bereiden op het grote werk in de Elindus Arena.”

De wedstrijden van Jong Essevee zullen telkens op zaterdagavond gespeeld worden op de velden van Zulte. (EC)