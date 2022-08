Frederik Annys legt bij ex-club kunstgrasveld in zes weken

Bredenaar Frederik Annys (43) heeft een merkwaardig verleden als speler van KSV Bredene. Toch realiseert hij een formidabele stunt voor de kustploeg. In amper zes weken wordt het hoofdterrein voor de tribune van de club omgetoverd tot een gloednieuw kunstgrasveld, dat direct gebruikt kan worden. Annys toont zich een professionele ondernemer, voor wie kwaliteit primeert op een geladen verleden.

Annys heeft een rijk verleden als voetballer, bij KSV Bredene, Cercle Brugge, SK Eernegem, KV Oostende (UEFA’s en kern), KE Gistel, Wakken, SV Blankenberge, KWS Oudenburg, HO Oostende en weer KSV Bredene. Elf jaar geleden is hij gestopt met provinciaal voetbal bij Bredene Sport, een club die hij uit de grond gestampt had, samen met de huidige voorzitter van KSV Bredene, Greg Salhi, maar die spijtig genoeg na twee seizoenen verdween. Er is veel gezegd en geschreven over de problemen tussen Bredene Sport en KSV Bredene, maar Frederik Annys en Greg Salhi vegen de spons daarover en zetten zich samen in voor de sportieve toekomst: een tweede kunstgrasveld voor KSV Bredene.

“Na een job van zeventien jaar als elektricien bij Eandis ben ik zelfstandig bouwcoördinator geworden en nu werk ik al drie jaar voor Sport-Infrabouw, die gespecialiseerd is in de aanleg van kunstgrasvelden, atletiekpistes, korfbal- en krachtbalterreinen”, vertelt Annys. “Ik ben verantwoordelijk voor de projecten in West- en Oost-Vlaanderen. Ik kan van thuis uit werken. Recent heb ik projecten met kunstgras in Aalter, Diksmuide, Sint-Martens-Latem, Melle en Brugge gerealiseerd. Mijn firma Sport-Infrabouw in Essen heeft het project voor een tweede kunstgrasveld binnengehaald en mij de verantwoordelijkheid gegeven voor de realisatie. Ik ben fier dat ik het project mag uitvoeren. KSV Bredene zal het, met 450 jeugdspelers, best kunnen gebruiken!”

Crème de la crème

Met kunstgras zit je op rozen voor een lange periode, in alle weersomstandigheden.

“De aanleg duurt vijf tot zeven weken”, zegt Annys. “Zoals je kunt zien, is het terrein genivelleerd en zijn we al bezig met aanbrengen van de draineerbuizen. Er komt nog een laag van twintig centimeter betonpuin, een waterdoorlatende buffer, en vijf centimeter fijne steenslag. Het tapijt is besteld en komt van Frankrijk. Op de mat komt er nog fijn zand en kurk, en klaar is Kees.”

“De oppervlakte is 7.850m2, goed voor een terrein van 112 bij 70 meter. Het wordt een topmat, crème de la crème, dezelfde als bij Zulte Waregem. We zijn gestart op 1 augustus en garanderen de afwerking voor half september, direct klaar voor gebruik, met zwarte afsluiting, 110 centimeter hoog, rond om rond. Het is een leuk project voor mij, voor de club en de gemeente waar ik ben opgegroeid en nog altijd woon. Van een bijna versleten veld maken we in zes weken een pareltje.”