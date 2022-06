Freddy Detailleur is al 42 jaar scheidsrechter: “Spelen en laten spelen”

De scheidsrechter is altijd het zwarte schaap. Hij kan nooit voor iedereen goed doen. Dat geldt niet voor Oostendenaar Freddy Detailleur, die al 42 jaar het spel in goede banen leidt op het veld en in de zaal. Dat doet hij nog altijd met de glimlach. Voetballen en laten voetballen, geen kaarten, geen kleur met Detailleur!

Freddy Detailleur werd geboren op 24 maart 1952, in Oostende, langs de Gistelsesteenweg, waar je nu Jet Air Center vindt. Op jonge leeftijd verhuisden zijn ouders naar de Vuurtorenwijk en hij ging naar de basisschool bij de Morootjes. Dan volgde hij de opleiding meubelmaker aan de stedelijke vakschool, STIO. Op 16-jarige leeftijd ging hij al werken bij Houthandel Deweert, later Lemahieu, en daar is de ‘Fretten’ 49 jaar actief geweest, voor- en na zijn legerdienst bij de marine. Hij is er begonnen als werkman aan de zaagmachines en fungeerde meer dan 20 jaar als meestergast, opleider van het personeel. Hij heeft er heel wat bekende, lokale sporters begeleid. In 2017 ging Freddy met pensioen.

Van voetballer tot ref

Freddy woonde, na zijn huwelijk, eerst in de Amsterdamstraat en de Toekomststraat, maar resideert al 45 jaar tussen de bloemen, in de Vogelwijk in Stene, de Stormvogelstraat. Hij is al 52 jaar gehuwd met Rita Ducheyne en is de vader van Sandra en Kurt. Freddy is ook opa van een kleindochter en een kleinzoon die voetbalt bij KE Gistel.

Freddy Detailleur begon zijn sportieve carrière als middenvelder bij de miniemen en de cadetten bij VG Oostende. Hij kreeg training van Mon Mestdagh. Hij haakte af toen hij begon te werken. “Ik genoot te veel van ‘t leven en woog plots, toen ik 24 was, meer dan 80 kg”, vertelt Freddy. “Dat was van het goede te veel en om te vermageren ging ik lopen in ’t Bosje. Daar leerde ik enkele gasten kennen die er kwamen voetballen op ’t Keunepling’. Ze vroegen me of ik wilde meespelen. Na enkele maanden hebben we een voetbalclub FC ’t Bosje opgericht. We speelden eerst in het Tornooi Hoger Op en dan in Perkez.

Zolang ik fit blijf, ga ik door, in de zaal zeker tot ik 75 ben

Het positieve was dat ik gestopt was met roken en enkele kilo’s lichter werd. Het negatieve nieuws was dat ik een liesblessure opliep. Ik moest van dokter Daniëls veel lopen in hard zand, maar shotten op een bal, dat ging niet meer. Ik kon niet meer meespelen. Ik was wel elke zondagmorgen present als supporter. Voor een match op De Schorre was er geen scheidsrechter komen opdagen en ze vroegen mij of ik wilde arbitreren. Ik stemde in op voorwaarde dat ze niet zouden klagen als ik verkeerd floot. Alles liep goed en ik kreeg na de match felicitaties van vriend en tegenstander. Een maand later volgde een tweede match als ref en dat was weer een succes. Toen ik in 1981 in de krant las dat de Belgische Voetbalbond nieuwe scheidsrechters zocht, heb ik de cursus gevolgd. Mijn eerste match was met de miniemen, SV Jabbeke-FC Heist. Ik kreeg meteen controle van wijlen Daniël, ‘Pette’ Verleye, ex-schepen van Stad Oostende. Hij vond mijn leiding zeer goed en bij een volgende wedstrijd, in Middelkerke, kreeg ik weer een positief verslag. In mijn tweede seizoen mocht ik al scholieren en juniores fluiten en op het einde van het seizoen kreeg ik een voorstel van controleur Maurice Blomme om te promoveren naar het provinciaal voetbal. Mijn eerste match in vierde was Zerkegem-Aartrijke, weer met een positief verslag, ondanks het feit dat een speler, achter mijn rug, een tegenstrever een bloedneus had geslagen. Na één jaar vierde was ik al kandidaat derde provinciale. Dolf Salembier, voorzitter van het scheidsrechterscomité West-Vlaanderen, stak er een stokje voor, maar twee jaar later mocht ik toch promoveren naar tweede. In totaal was ik 18 jaar actief in klimmen en dalen.”

Geen fan van kaarten

Toen ik in 1995 ook kandidaat eerste werd, stak Salembier nog eens stokken in de wielen en ik bleef in tweede. Begin 2000 was ik 48 en te oud voor provinciale. Ik mocht alleen nog de jeugd fluiten. Wegens gebrek aan scheidsrechters werd de leeftijdsgrens opgetrokken en dan heb ik nog twee seizoenen tot in tweede provinciale gefloten. Toen ik 50 was, werd de deur nog eens opengezet voor de refs, maar ik ben bij de jeugd , tot aan beloften, gebleven. Ik floot twee keer per weekend met mooie matchen en bekende spelers, van overal in België. Volgend seizoen komt er nog een jaartje amusement bij. Zo lang ik het graag doe, ga ik door!”

(foto’s FRO)

Freddy Detailleur trekt niet graag gele of rode kaarten. Als hij het kan oplossen met een babbel of zelfs een mop, dan doet hij dat! “Voetballers willen zich in de eerste plaats amuseren”, vervolgt Freddy. “Er gebeurt van alles op een voetbalterrein. Heftig reageren is niet altijd nodig en als ref heb ik geleerd veel door de vingers te zien. Als er iemand over de schreef gaat, loop ik liever tot hij hem voor een korte babbel. Het is beter dan onmiddellijk geel of rood te trekken. Ik schrik er niet voor terug om luid te zeggen: ‘Hier heb ik het voor het zeggen, thuis heb ik niets te zeggen’. In heel mijn carrière heb ik geen tien keer rood gegeven. Als een speler een bal met de hand uit het doel slaat of bij een fatale tackle op een doorgebroken speler, mag je nooit twijfelen. Andere problemen worden steeds met de glimlach opgelost! Ik moest nog nooit weglopen en iedereen is tevreden als ze me terugzien! Er zijn niet veel refs die dat kunnen zeggen, na 42 jaar activiteit!”

Meniscus gescheurd

Echtgenote Rita hielp mee in de kantine van SK Voorwaarts en Freddy Detailleur was in de jaren 90 als jeugdcoördinator van SKVO de organisator van grote jeugdtornooien met massale deelname van clubs uit de wijde regio. “Toen onze talentvolle jeugdspelers te weinig speelkansen kregen in de A-ploeg, haakte ik af en collega Dirk Pirard vroeg me of ik zin had om ook ref te worden in de zaalvoetbalcompetitie van de VZVB. Hoewel ik al 50 jaar was, mocht ik meteen starten in tweede provinciale. Ik kreeg aanbiedingen om nationaal te fluiten. Uiteindelijk heb ik mij beperkt tot de Vlaamse competitie. Ook in Liga de Barloke ben ik al twintig jaar actief. Minstens drie keer per week ben ik actief in de zaal of op het veld. Trainen hoeft niet en groot voetbal doe ik nog altijd het liefst. Spelen en laten spelen, is mijn gouden raad! Zolang ik fit blijf, ga ik door, in zaal zeker ik 75 ben. Recent heb ik last van mijn knie, meniscus gescheurd. In het tussenseizoen, in juli, wordt dat opgelost en dan kan ik er weer tegenaan.”

“Kijken naar voetbal op tv is minder leuk geworden. Zeker voor de internationale refs is het moeilijker geworden, met tien camera’s in actie Van de VAR ben ik geen voorstander. Er wordt minutenlang gediscussieerd over een tip van de elleboog of de top van een schoen. Je fluit soms te weinig, soms te veel. Soms zit je fout, maar missen is menselijk. Dat is het leven, het lot van de ref, maar ook de charme van het voetbal.”